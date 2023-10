Le nouveau conseil de la Première Nation Abitibiwinni assermenté

La Première Nation Abitibiwinni a procédé mercredi soir à l’assermentation de son nouveau conseil à Pikogan.

Dans une cérémonie à la fois sobre et émotive, les nouveaux élus, la cheffe Chantal Kistabish en tête, ont juré de faire leur travail dans le respect des valeurs de transparence, d’imputabilité et de reddition de comptes.

Ils ont aussi tous prêté serment dans la langue anishinabe, en cette deuxième année de la Décennie internationale des langues autochtones, devant Me Jon-Ethan Rankin Kistabish, un avocat originaire de Pikogan.

Ouvrir en mode plein écran Les conseillers Pauline Kistabish, Billy-Jack Kistabish-Côté et Manon Tremblay, le vice-chef James Cananasso et la cheffe Chantal Kistabish posent avec le drapeau du Conseil de la Première Nation Abitibiwinni. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

On est une communauté qui prend à cœur la sauvegarde de la langue. On a mis en place certaines choses au niveau du travail, au niveau de l’école aussi. Déjà que la culture, les activités traditionnelles c’est déjà très fort dans la communauté, maintenant, il faut donner un bon coup de main à la langue , a confié Chantal Kistabish après la cérémonie.

Conseillère depuis trois ans, la nouvelle cheffe a voulu pousser son implication politique encore plus loin cette année. Elle n’a rencontré aucune opposition, une première dans l’histoire de la communauté. Elle est élue pour un mandat de quatre ans.

Je viens d’une famille de leader. Mon père a déjà été chef, mon grand-père aussi, c’est vraiment une grande fierté pour moi.

Chantal Kistabish a toujours à cœur de protéger les intérêts des Abitibiwinnik. Elle entend poursuivre le développement de la communauté au bénéfice des futures générations et elle veut le faire avec les autres membres du conseil.

J’ai à coeur vraiment la communauté, parce que moi aussi j’ai grandi ici. Je n’ai jamais cessé de croire qu’on est bien à Pikogan, qu’on a des gens dévoués, qu’on a des gestionnaires dévoués à leur communauté aussi. Au conseil, je sens des énergies différentes, différentes expériences de travail aussi. J’ai l’intention de vraiment travailler en équipe, d’utiliser les forces de chacun , a-t-elle assuré.

Chantal Kistabish a été agente de développement économique et a travaillé en planification communautaire globale au sein de la communauté de Pikogan.

L’unité, la force d’un conseil

Ouvrir en mode plein écran Le vice-chef James Cananasso, lors de la lecture de son assermentation en langue anishinabe. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Réélu lui aussi sans opposition pour un second mandat de quatre ans, le vice-chef James Cananasso partage cette vision d’unité.

Je pense que l’unité, c’est ce qui fait la force d’un conseil. Il y a des projets qui sont déjà en cours et on souhaite que ça se réalise. Avec un conseil uni qui a la même vision, on va arriver à quelque chose de beau en fin de mandat , a-t-il souligné en entrevue.

James Cananasso a dit se sentir privilégié de pouvoir compter une fois de plus sur l’appui des membres de la communauté. Il voit aussi sa réélection comme un vote de confiance envers le travail effectué par le conseil sortant.

Trois conseillers assermentés

Trois conseillers ont aussi été assermentés et ils ont été élus le 1er octobre pour trois ans. De retour pour un second mandat parce que la communauté lui tient à cœur, la conseillère Manon Tremblay dit s’être trouvé une véritable passion pour la politique. Elle veut aussi poursuivre le travail amorcé.

J’ai vraiment à coeur la population, les membres d’Abitibiwinni. J’y vais avec le cœur. J’ai aussi vraiment de l’intérêt pour faire avancer les dossiers. On est là pour continuer à travailler ensemble et à développer, parce qu’il y a beaucoup de projets qui s’en viennent , a-t-elle indiqué.

Ouvrir en mode plein écran Le nouveau conseiller Billy-Jack Kistabish-Côté lors de la signature de son assermentation. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le plus jeune membre du conseil a 37 ans, Billy-Jack Kistabish-Côté fait le saut en politique avec la volonté de travailler pour les générations futures.

Je suis chef électricien d’appareillage chez Hydro-Québec depuis 11 ans. Il y a plein de gens de Pikogan qui travaillent dans la Sûreté du Québec. On a des avocats comme Jon-Ethan. On ne voit pas assez ces gens. J’aimerais qu’on les voit et que ça donne l’exemple aux enfants que tout est possible , a-t-il souhaité.