Décision de l’ALENA sur le bois d’œuvre : un pas dans la bonne direction pour le N.-B.

Les entreprises forestières du Nouveau-Brunswick se réjouissent d’une récente décision de l’ALENA sur le bois d’œuvre.

La décision du panel de l'ALENA publiée vendredi dernier n'aura pas d'impact direct sur les producteurs canadiens à court terme, mais pourrait éventuellement permettre de réduire les taux antidumping à débourser dans le futur , indique Jérôme Pelletier, vice-président de la division scieries de la compagnie J.D. Irving.

La semaine dernière, l'ALENA a rendu une décision sur le calcul des frais de douane imposés par les États-Unis sur le bois d'œuvre en provenance du Canada.

L'ALENA a décrété que les États-Unis ont commis des erreurs dans le calcul des droits de douane punitifs imposés au bois d'œuvre canadien.

Conflit du bois d'oeuvre Consulter le dossier complet Conflit du bois d'oeuvre Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Une première étape

Pour Michel Soucy, professeur en opérations forestières et en économie forestière à l'École de foresterie de l'Université de Moncton, cette décision est un pas dans la bonne direction.

Ouvrir en mode plein écran Michel Soucy, professeur en opérations forestières et en économie forestière à l'École de foresterie de l'Université de Moncton à Edmundston. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

On a une annonce claire qu'il y a des erreurs ou des problèmes dans le calcul, mais on ne peut s'attendre à ce qu'il y ait des changements aux droits imposés sur le très court terme. À moyen terme, ça nous donne des arguments pour espérer qu'il va y avoir une évolution dans le dossier , croit-il.

Publicité

Depuis la reprise du conflit du bois d'œuvre en 2017, les producteurs canadiens paient un tarif punitif aux États-Unis pour exporter le bois.

Ces derniers estiment que le bois canadien, qui vient en grande partie des terres publiques, constitue de fait une concurrence déloyale avec l'industrie forestière américaine.

Les droits de douane punitifs combinés sont de 8 % actuellement.

Une importante industrie au N.-B.

En septembre, les provinces maritimes ont exporté pour 60 à 65 millions de dollars et les États-Unis ont retenu environ 5 millions de dollars en douane.

Cet argent n'est ni dans la modernisation des scieries canadiennes ni dans le prix payé par les consommateurs pour le bois de construction , souligne Michel Soucy.

Ouvrir en mode plein écran Les exportations de bois d'oeuvre des provinces maritimes sont d'une valeur de 60 à 65 millions de dollars. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

De son côté, Ottawa estime que les frais de douane jugés injustes et illégaux depuis des années nuisent aux chaînes d'approvisionnement.

Mais cette décision de l'ALENA n'est qu'une manche dans le bras de fer que se livrent les deux pays.

Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas une entente de fonctionnement entre le Canada et les États-Unis pour notre bois d'œuvre, il continue d'avoir ce conflit-là.

Le Département du commerce américain devrait étudier les recommandations de l'ALENA en janvier 2024 et c'est à ce moment-là qu’il sera possible d’avoir une meilleure idée de l'impact possible sur les taux à payer , indique Jérôme Pelletier de J.D. Irving.

Publicité

Les États-Unis sont le premier client commercial pour le bois d'œuvre canadien.

Le secteur des produits forestiers du Nouveau-Brunswick soutient plus de 24 000 emplois directs, indirects et induits dans toutes les régions de la province et génère 2,4 milliards de dollars en exportations nationales, selon l'industrie l’organisme Forêt NB.

D’après un reportage de Nicolas Steinbach