Une victoire des Flames signée Markstrom et Mangiapane

Jacob Markstom a repoussé 34 lancers et Andrew Mangiapane a récolté trois points pour permettre aux Flames de remporter le match d’ouverture à domicile 5-3 face aux Jets, mercredi.

Andrew Mangiapane a marqué le premier de ses deux buts à 12:29 de la première période. Il a profité de l’avantage numérique pour inscrire les Flames au pointage en redirigeant une passe précise de Adam Ruzicka.

Les visiteurs ont répliqué un peu plus de quatre minutes plus tard quand Kyle Connors a déjoué Jacob Markstrom d’un tir de la ligne bleue.

Markstrom avait été passablement occupé en première moitié de période, après cinq minutes de jeu, il avait déjà repoussé huit lancers des Jets qui se sont souvent présentés en surnombre devant lui.

Les Flames ont repris l’avance grâce au travail du quatrième trio. Le nouveau venu A.J. Greer était bien positionné devant Connor Hellebuyck pour l’empêcher de voir le lancer décoché par Mackenzie Weegar.

Les deux équipes se sont échangé des buts lors du deuxième tiers. D’abord, Alex Iafallo, acquis dans la transaction qui a envoyé Pierre-Luc Dubois à Los Angeles, a fait dévier un lancer de Dylan Demelo, puis Rasmus Andersson, d’un tir précis, lors d’une infériorité numérique, a redonné l’avance aux locaux.

Après deux périodes, Jacob Markstrom avait effectué autant d’arrêts à forces égales qu’en infériorité numérique, soit 13.

Il a fallu attendre à 14:18 du troisième engagement avant de voir un autre but, Mark Scheifele, laissé seul dans l’enclave, a ramené les deux équipes à la case départ.

Avec une minute et 32 secondes à faire à la période, Andrew Mangiapane, positionné derrière le filet des Jets, a repéré Elias Lindholm dans l’enclave, il lui a servi une passe parfaite pour redonner une avance d’un but aux Flames.

Mangipane a terminé sa soirée de travail avec un but dans un filet désert, quelques secondes après que Jonathan Huberdeau ait frappé un poteau.

Gagner pour Jacob Markstrom

Après la rencontre, Andrew Mangiane a affirmé qu’il était important pour les Flames de remporter le match pour récompenser leur gardien de but.

Markie a été incroyable, surtout en début de match, je pense qu’à un certain moment les tirs étaient 12-2 et c’est lui qui nous a gardé dans la rencontre , a mentionné Mangiapane. Quand ton gardien joue comme ça, tu veux tout faire pour l’aider, nous avons bloqué des rondelles, dégagé le devant du filet et surtout marqué des buts importants pour lui , a-t-il ajouté.

Jacob Markstrom a affirmé qu’il se sentait en confiance sur la patinoire dès le début de la rencontre. Questionné à savoir s’il était heureux de remporter un match serré parce que l’an passé l’équipe a eu de la difficulté dans ce genre de match, il a répondu que l’important était les deux points récoltés par l’équipe.

Nous avons remporté un match cette saison et nous nous concentrons maintenant sur le deuxième , a affirmé le gardien après la victoire en ajoutant on regarde devant et non derrière. On ne compare pas les saisons ou les performances de l’équipe il y a 10 ans ou 15 ans. À ce moment-là, j’avais 18 ans et ce qui s’est passé à cette époque n’a aucune importance aujourd’hui.

Dans les matchs décidés par une marge d’un seul but, la saison dernière les Flames ont présenté un dossier de 18-13-17.

Vingt-quatre de ces rencontres ont nécessité une prolongation ou des tirs de barrage, dans ces deux situations, la fiche des Flames a été de 7-0-17.

Une victoire imparfaite, mais mémorable

L’entraîneur-chef Ryan Huska a remporté son premier match derrière le banc des Flames. Celui qui a été adjoint pendant quatre saisons a remplacé Darryl Sutter en juin.

Il a affirmé qu’il se souviendrait toujours de cette première victoire dans la Ligue nationale, même si le match ne s’est pas déroulé comme il le souhaitait.

Les Flames ont été dominés 37-22 au chapitre des lancers et ont accordé quatre supériorités numériques à leurs adversaires.

Nous devons mieux contrôler la rondelle , a-t-il dit et éviter de la remettre à l’adversaire .

Les Flames entament maintenant un long voyage de 10 jours qui les mènera à Pittsburgh, à Washington, à Buffalo, à Columbus et à Detroit.