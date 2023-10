Aider les jeunes dans leur choix de carrière au salon ZigZag

L'année scolaire est à peine entamée que les jeunes de Saguenay sont invités à réfléchir à leur avenir dans le cadre du Salon ZigZag, qui se tient les 11 et 12 septembre au pavillon sportif de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

Lors du passage de Radio-Canada vendredi, le salon était rempli d'élèves. Au total, 4000 jeunes sont attendus à cet événement afin d’en apprendre plus sur les 120 formations disponibles dans cet établissement d’enseignement ainsi que dans les cégeps de la région.

En gros, nous, ce qu'on cherche, c'est de trouver un peu quel emploi on veut faire. Parce qu'on est juste en secondaire 5, on ne sait vraiment pas quoi faire encore , indique une étudiante croisée sur place mercredi.

Je ne sais vraiment pas ce que je vais aller faire, je pense que ça va m'aider , ajoute un jeune homme à ses côtés.

Personnellement, j'aimerais ça aller en psychologie, donc je suis venu chercher de l'aide. Je ne sais pas vraiment comment faire , a indiqué un autre élève.

Du stress lié au choix de carrière

Énormément d’adolescents idéalisent le fait de trouver le bon métier qui leur convient, selon Anne-Maris Otis, conseillère d’orientation et membre du comité organisateur de l’événement. Plein d'élèves se mettent encore beaucoup de pression ou sont à la recherche du choix parfait qui va leur amener un certain soulagement. Ils veulent trouver leur voie. Ça peut être un beau sentiment, mais en même temps, c'est aussi se mettre beaucoup de pression , note-t-elle.

On essaie d'insister pour que les élèves s'exposent à de l'information, explorent, se préparent au moment du choix pour que quand le choix va arriver, ils sachent comment s'y prendre.

Selon elle, les jeunes doivent surtout se concentrer sur leurs intérêts et leur personnalité pour faire leur choix, et non sur les bourses qui pourraient être offertes dans le contexte de pénurie de main-d'oeuvre. Quand il y a une bourse qui est offerte, ça fait une bonne nouvelle, ça fait une belle surprise. Mais dans le processus, c'est très très important davantage de partir de soi, de se demander: "Moi, qu'est-ce qui m'intéresse?" , indique celle qui accompagne la relève.

Avec les informations de Simon Roy-Martel