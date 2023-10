Les membres de la FIQ appelés à se prononcer sur un mandat de grève illimitée

C'est le 24 et le 25 octobre que les 80 000 membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) seront appelés à se prononcer sur la grève. Le mandat qui est sollicité évoque une grève illimitée.

La décision a été prise mercredi en fin de journée par une instance de l'organisation syndicale, qui représente la grande majorité des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques au Québec.

Gonflés à bloc, les quelque 500 délégués de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec qui étaient réunis ont eux-mêmes adopté à plus de 99 % la proposition sur le mandat de grève illimitée.

D'ici la tenue du vote, les syndicats de la FIQ tiendront plusieurs assemblées d'information à l'intention de leurs membres. Mais le vote, de type référendaire, aura lieu au même moment pour tous les établissements de santé où la FIQ a des membres, soit les 24 et 25 octobre.

La FIQ a récemment réduit ses demandes dans l'espoir de faire avancer sa négociation avec Québec, qui dure depuis plusieurs mois. Les conventions collectives du secteur public sont échues depuis le 31 mars dernier, mais les négociations avaient débuté avant.

La présidente de la FIQ , Julie Bouchard, signale le ras-le-bol de ses membres. Si on annonce la grève, c'est parce qu'on n'a plus le choix. Déjà que nos conditions de travail sont inacceptables, ce que le gouvernement nous propose à la table de négociations, c'est de les dégrader encore plus.

Pions interchangeables

La FIQ en a particulièrement contre les exigences de mobilité et de polyvalence attendues de la part des infirmières, qui pourraient devoir changer d'établissement de santé, d'unité de soins ou de quart de travail sans trop de préavis pour combler des manques de personnel, selon l'interprétation qu'elle fait des offres gouvernementales.

Elle reproche à Québec de vouloir traiter les infirmières comme des pions interchangeables .

Québec dit vouloir revoir l'organisation du travail pour assurer un meilleur fonctionnement et avoir besoin de plus de flexibilité.

L'organisation syndicale réclame par ailleurs une loi sur des ratios infirmière-patients sécuritaires, afin de réduire le fardeau.

La FIQ a déjà fait approuver les listes de services essentiels à maintenir en cas de grève. Le Tribunal administratif du travail a rendu une série de décisions à ce sujet en juin dernier.

Par exemple, s'il y a effectivement une grève, 100 % des syndiqués des services d'urgence et de soins intensifs devront demeurer au travail. Dans la majorité des établissements, 70 % des services seront maintenus dans les blocs opératoires; cette proportion passera à 80 % dans les centres surspécialisés.