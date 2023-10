Le tiers des enfants de maternelle de l’Outaouais ont des lacunes dans leur développement

Méthodologie : La collecte de données a été effectuée entre février et mai 2022. Au total, 5324 enseignantes et enseignants d’enfants de maternelle 5 ans dans 1925 écoles ont répondu au questionnaire intitulé Instrument de mesure du développement de la petite enfance (IMDPE). Un questionnaire complémentaire a été rempli par 1473 enseignants, qui avait été distribué à un échantillon représentant le tiers des enseignants de maternelle 5 ans. Le taux de réponse global pondéré est de 92,3 % pour l’IMDPE et de 78,1 % pour le questionnaire complémentaire.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, 2022