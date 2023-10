Qui sera ministre dans le gouvernement néo-démocrate de Wab Kinew?

Tandis que les nouveaux députés doivent être assermentés, le premier ministre désigné du Manitoba, Wab Kinew, doit constituer son conseil des ministres. Qui sera nommé ministre, et quelles sont les attentes des Manitobains?

Selon le professeur d'études politiques de l'Université du Manitoba, Christopher Adams, Wab Kinew doit d'abord choisir des ministres compétents dans leur domaine.

Dans le caucus du NPD, il y a 34 députés. Wab Kinew a l'embarras du choix , lance M. Adams. Habituellement les gens nommés ministres ont précédemment été des porte-paroles dans l'opposition. Ils étaient responsables de poser des questions difficiles au gouvernement concernant divers enjeux.

Dans le domaine de la santé, le directeur provincial de la Coalition pour la santé au Manitoba Thomas Linner souhaite un ministre qui est capable d'écouter les préoccupations et qui va de l'avant avec un plan solide que les travailleurs de la santé reconnaîtront comme étant de nature à les aider et à aider leurs patients.

Les gens vont au travail et sentent qu'ils ne sont pas appréciés et écoutés et ça doit changer avec le nouveau gouvernement , dit-il.

Le directeur provincial de l'organisation Coalition pour la santé du Manitoba, Thomas Linner. (Photo d'archives)

Dans le cabinet fantôme du Nouveau-Parti démocratique, Uzoma Asagwara, détenait le rôle de porte-parole en matière de santé. Avant d'être en politique, Uzoma Asagwara était infirmière psychiatrique et spécialiste en toxicomanie, selon le site web du NPD .

Le directeur général de la Société de la francophonie manitobaine, Daniel Boucher, souhaite que les préoccupations des francophones soient écoutées dans tous les ministères.

Ce qu'on recherche c'est d'avoir des gens qui ont une sensibilité à la dualité linguistique et aux langues officielles. Ça prend une culture au sein du conseil des ministres pour bien comprendre les enjeux d'une communauté , affirme M. Boucher.

Daniel Boucher, directeur général de la Société de la francophonie manitobaine (Photo d'archives)

Le député de St. James, Adrien Sala, était lors de la dernière législature porte-parole en matière de Finances et pour les Affaires francophones. Le député de Saint-Boniface Robert Loiselle pourrait aussi être pressenti pour occuper un rôle ministériel.

Tous les élus doivent être alliés de la cause autochtone

Pour sa part, la grande cheffe de l’Assemblée des chefs du Manitoba, Cathy Merick, laisse toute la marge de manœuvre à Wab Kinew pour choisir un ministre responsable des affaires autochtones. On est à un moment phare dans l'histoire du Manitoba en ce qui concerne les politiques pour les Autochtones , soutient Cathy Merrick.

Ça prend un ministre qui veut travailler avec nous. Il est encourageant d'avoir une représentation des Premières Nations au sein du caucus du NPD, mais la résolution des problèmes qui affectent notre peuple doit s’étendre au-delà.

La grande cheffe de l'Assemblée des chefs du Manitoba, Cathy Merrick (Photo d'archives)

Cathy Merrick ajoute que la défense des droits des autochtones devrait être faite par tous les élus.

Dans le dernier cabinet fantôme du NPD, le député Thompson Eric Redhead, ancien chef de la Première Nation de Shamattawa, était porte-parole en matière de Réconciliation avec les peuples autochtones et des Relations avec le Nord . La députée de la circonscription de St. Johns, Nahanni Fontaine, était porte-parole pour les enjeux liés aux femmes et aux filles autochtones assassinées ou disparues.

Mardi, en point de presse, le premier ministre désigné Wab Kinew a réitéré que son équipe en est à déterminer une date pour la cérémonie d'assermentation, mais que les détails ne sont pas finalisés. L'annonce du Cabinet serait faite à peu près en même temps, a fait savoir M. Kinew, précédemment.

Avec les informations de Richard Sabeh