De la fibre cellulosique de PFR mise à l’épreuve dans un trottoir de Jonquière

Le projet de fibre cellulosique de l’usine de Kénogami de Produits forestiers Résolu (PFR) vient de franchir une nouvelle étape. Le produit a été mêlé à du béton coulé en trottoir à Jonquière pour en tester ses propriétés de résistance et de durabilité.

Le nouveau trottoir est situé au coin des rues Saint-Félix et Saint-Hubert. Il revêt une apparence tout à fait conventionnelle, mais contient pourtant de la fibre cellulosique.

Ce procédé secret de nanocellulose résulte du raffinage de la pâte à papier kraft provenant de l’usine de Résolu à Saint-Félicien. Il s’agit d’un matériau léger qui peut être utilisé comme un additif naturel dans plusieurs produits, ce que vise l'entreprise pour en assurer une distribution soutenue.

La production a commencé en janvier.

La fibre cellulosique a une apparence gélatineuse.

Le vice-président innovation et énergie chez PFR , Alain Bourdages, espère que cette technologie développée à l'usine située à Jonquière fera ses preuves.

Ça crée des liens entre chacun des ingrédients du béton, ce qui fait que ça augmente la rigidité. Ça réduit les micropores pour la pénétration de l'eau et des sels de déglaçage entre autres. [...] On espère qu'avec un test positif, le reste des municipalités du Québec et la Ville de Saguenay vont continuer d'utiliser le produit parce que ça va démontrer des propriétés qui sont attrayantes , a expliqué le dirigeant de PFR .

Selon Alain Bourdages, vice-président innovation et énergie chez Produits forestiers Résolu, le produit contient 5% de résidus et 95% d'eau.

L'entreprise a choisi un trottoir de près de 120 mètres pour tester son produit. Selon le conseiller municipal, Jean-Marc Crevier, il s’agit d’un excellent choix.

C'est très passant, il va y avoir du calcium. [Il y a] beaucoup de monde qui passe sur ce trottoir-là. Ça va être plus rapide d'avoir les résultats de certains tests , a mentionné celui qui s’est beaucoup impliqué à l'intérieur d'un comité pour s’assurer que des débouchés soient trouvés pour la fibre cellulosique.

Si le test du trottoir est concluant, de la fibre cellulosique pourrait être insérée dans les structures plus grosses comme des viaducs.

Les prochaines semaines seront déterminantes alors que des échantillons seront analysés afin de vérifier la solidité du béton.

D’après un reportage de Laurie Gobeil