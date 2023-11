Un poste électrique historique transformé en distillerie à Calgary

La distillerie True Wild Distillery donne un nouveau souffle à un ancien poste électrique de Calgary classé comme édifice historique depuis 2002.

L'immeuble situé au 3115 11e Rue sud-est est un lieu propice à l’accueil d’une distillerie, selon le PDG de True Wild Distillery, Bryce Parson. Avec une distillerie, vous devez avoir une certaine [structure] antidéflagrante et des barrières coupe-feu , explique-t-il. Il ajoute que les murs de la station sont en béton et que leur épaisseur est parfaite pour les activités de fabrication d’alcool.

La station et son site d’environ un demi-hectare sont en cours de transformation. Le lieu comprendra une distillerie, une salle de dégustation, un restaurant, une terrasse et un espace événementiel.

En 2002, la Ville de Calgary a ajouté l'ancien poste à la liste des sites historiques. L'édifice du quartier de Highfield était autrefois la pierre angulaire du réseau électrique de la métropole. Il abritait l’un des premiers systèmes électriques de la ville.

Les propriétaires de True Wild Distillery assurent vouloir protéger ce morceau de patrimoine.

À l’intérieur, l’équipe planifie de conserver un escalier d’époque qui donne une atmosphère de type art déco selon Bryce Parsons. Avec l'autre cofondateur, il aimerait incorporer des composantes électriques d’origine dans le décor du lieu.

Photo : FOURNIE PAR GLENBOW LIBRARY AND ARCHIVES COLLECTION, LIBRARIES AND CULTURAL RESOURCES DIGITAL COLLECTIONS, UNIVERSITÉ DE CALGARY

Cette démarche s’inscrit dans le mouvement de réutilisation après adaptation, qui vise à transformer un lieu ancien pour lui donner une nouvelle vocation. Ici, un vieux poste électrique hors d’usage se transforme non seulement en un espace événementiel, mais aussi en espace de restauration et de distillation.

Le bâtiment le plus écologique est celui qui existe déjà et je me demande, dans un monde où nous sommes très préoccupés par le climat, pourquoi démolir des bâtiments si ce n'est pas nécessaire, s'ils peuvent être réutilisés?