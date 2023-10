Femmes enceintes et dépendances : la Colombie-Britannique lance un projet pilote

La Colombie-Britannique lance un projet pilote pour mieux identifier les besoins des femmes enceintes qui vivent une dépendance.

L'Hôpital pour femmes de la Colombie-Britannique mènera ce projet dans le Grand Vancouver et la région de Victoria.

En tout, 15 lits communautaires seront mis à la disposition de femmes enceintes ou ayant récemment accouché.

Ces familles naissantes ont besoin d’un accès à des soins de santé, de santé mentale et un logement adéquat , a souligné la ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Jennifer Whiteside.

Le programme, qui se déploiera selon trois modèles différents, sera coordonné avec les organismes Coast Mental Health, la Société Elizabeth Fry et la Coalition autochtone pour la fin de l'itinérance.

Le projet pilote, qui sera évalué au cours de la prochaine année, espère notamment fournir un logement de transition pour des familles qui en ont besoin.

De toutes mes années passées dans le système de santé, je peux vous dire qu’une femme enceinte aux prises avec une dépendance fait partie des personnes les plus stigmatisées et marginalisées de la société , a déclaré Cheryl Davies, la directrice générale de l’Hôpital pour femmes.

Ouvrir en mode plein écran Selon la ministre de la Santé mentale et des Dépendances de la Colombie-Britannique, Jennifer Whiteside, un des objectifs est de mieux comprendre les besoins des mères et de leur enfant lorsqu'elles quittent l'hôpital et retourne dans leur communauté (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Déjà, le programme d’aide Families in Recovery, le premier du genre au Canada selon l'Hôpital pour femmes, aide environ 90 femmes chaque année, mais on veut aller plus loin et savoir comment on peut faire mieux, indique Darci Skiber, le directeur principal des programmes en substances et santé mentale de l'hôpital.

L'établissement voit plus de 7000 bébés naître chaque année

Il faut pouvoir accompagner les mères et leurs enfants pour sortir de la dépendance et ça ne se fait pas du jour au lendemain.

Pascal Lavoie, qui est également professeur en pédiatrie à l’Université de la Colombie-Britannique, dit voir beaucoup de femmes enceintes aux prises avec une ou des dépendances lors de ses passages en clinique.

Le problème est épidémique selon lui. C’est complexe et cela n’affecte pas seulement l’enfant à la naissance, cela affecte le lien entre la mère et l’enfant pendant des années.

Selon des données des Services périnataux de la Colombie-Britannique, le nombre de décès maternels est en augmentation et la cause principale est la toxicité des drogues illicites.

D’autres substances, comme l’alcool et le cannabis notamment, font partie des drogues licites qui posent aussi des risques pour la santé des femmes enceintes.

De nombreuses hospitalisations

D'après le gouvernement fédéral, dans l'ensemble du Canada (à l'exclusion du Québec), entre 2010 et 2020, il y a eu au total 16 920 hospitalisations liées au syndrome d'abstinence néonatale, une tendance à la hausse.

Le syndrome d'abstinence néonatale est un ensemble de symptômes de sevrage ressentis lorsqu'un nouveau-né est exposé à certaines substances dans l'utérus avant sa naissance, dont des opioïdes, de la nicotine et de l'alcool.