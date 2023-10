L'Ontario a saisi près d'une centaine de ratons laveurs d'un centre de réhabilitation accusé d'avoir enfreint la loi provinciale sur la conservation de la faune. L'organisation de protection des animaux mise en cause affirme n'avoir rien fait de mal.

Plus de 50 agents de conservation du ministère des Ressources naturelles et des Forêts se sont rendus au Mally's Third Chance Raccoon Rescue à Kawartha Lakes le 26 septembre, saisissant ses 95 ratons.

Le ministère indique que les ratons ont été emmenés dans un établissement sécurisé et qu'un vétérinaire soutient actuellement les soins continus des animaux.

Cet été, le refuge avait lancé un sociofinancement face à ses difficultés financières.

Le ministère n'a pas répondu aux questions concernant d'éventuelles euthanasies ou si les propriétaires de Mally's ont été inculpés.

Aider et relâcher les ratons orphelins

Un porte-parole de Mally's affirme pour sa part que les propriétaires de l'établissement n'ont pas été inculpés. Tiffany Devon, une bénévole de l'organisation, a déclaré que la licence de gardien de la faune de Mally's a depuis été révoquée.

95 % des animaux étaient des ratons laveurs juvéniles que nous avions depuis des semaines ou des mois et qui étaient sur le point d'être relâchés au cours des prochains jours à quelques semaines , décrit Tiffany Devon. Chaque raton sur la propriété a été saisi.

La grande majorité du travail effectué à Mally's consiste à aider les ratons laveurs orphelins à atteindre l'âge adulte afin de les relâcher dans la nature, explique-t-elle.

20 allégations

Une copie du mandat montre que les propriétaires de l'établissement, Derek et Barbara Zavitsky, font face à plus de 20 allégations de violation de la Loi sur la conservation des poissons et de la faune.

Selon le mandat, les propriétaires auraient commis une infraction en violant la condition selon laquelle ils ne devaient fournir de réhabilitation ou de soins qu'à un spécimen de la faune autorisée ayant une chance raisonnable de survie dans la nature après sa réhabilitation ou ses soins .

D’autres reproches sont que Mally's transformait les ratons laveurs en animaux domestiques, ou que l'établissement ne respectait pas les règles concernant la détention d'un animal en captivité pendant plus de douze mois sans approbation.