Glissements de terrain de Rivière-Éternité en juillet : une maison sera démolie

Au moins une des maisons ayant subi d’importants dégâts à Rivière-Éternité lors des pluies torrentielles et des glissements de terrain de juillet dernier sera démolie.

Radio-Canada a appris que les résidents de la maison située sur la rue Principale, qui est voisine du bureau de poste de la localité, ne pourront réintégrer leur demeure. La décision a été prise par la Sécurité civile au cours des dernières semaines.

Il y a eu beaucoup de dommages, puis ça n'a pas été pris rapidement. Puis bon, les champignons se sont mis dans la maison. Ce n'est pas évident , a expliqué le maire de Rivière-Éternité, Rémi Gagné.

Le maire de Rivière-Éternité, Rémi Gagné

Des pluies diluviennes

Le 1er juillet, les membres de la famille vivant au 442 rue Principale sur la route 170 ont eu la peur de leur vie.

Voyant l'ampleur des dégâts et l'eau qui entourait leur terrain s'infiltrer au sous-sol, les propriétaires ont évacué la maison d'urgence en compagnie de leurs enfants.

La traînée de boue qui a atteint le terrain de la résidence était toujours bien visible quelques jours plus tard.

À ce moment, une portion de la route 170 située près de la résidence avait été emportée par les fortes pluies.

Mercredi, le père de famille n'a pas voulu accorder d'entrevue enregistrée, mais il a raconté être profondément marqué par ces événements et dit vivre un calvaire depuis.

Selon lui, sa maison a été la plus touchée parmi les quelque 30 qui ont dû être évacuées.

Il a parlé d'un processus long et douloureux avec les autorités et ignore encore quel montant il obtiendra en indemnisation. Il se console d'avoir sauvé la vie de sa famille et de vivre cette épreuve en compagnie de sa conjointe et ses deux enfants.

Une possible seconde démolition

Une autre maison située sur la rue Sainte-Thérèse pourrait subir le même sort.

D'après moi, elle aussi, parce que j'ai entendu dire hier qu'ils cherchaient un logement. Ça veut dire que d'après moi la maison va être démolie aussi parce qu'il n'y a pas eu de travaux qui ont été faits , a mentionné le maire.

Rappelons que deux personnes ont perdu la vie cette journée-là sur la rue Notre-Dame lorsqu'elles ont été emportées par un coup d'eau.

Mardi, le maire Rémi Gagné avait indiqué que les pluies intenses de samedi et dimanche ont rappelé de douloureux souvenirs à ses concitoyens. Sa municipalité s'en est bien tirée, alors que la route 170 a été fermée plusieurs heures entre L'Anse-Saint-Jean et Sagard.