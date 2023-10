Des chercheurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) lancent une vaste enquête dans le but « d’avoir un meilleur portrait de la consommation de cannabis chez les parents » d’enfants de moins de 12 ans. Il s’agirait d’une des premières études du genre à être effectuée au Québec.

Le professeur au département de sciences infirmières de l’UQTR Nicolas Berthelot explique que la première partie de l’étude consistera à dégager la proportion des parents de jeunes enfants qui rapportent consommer du cannabis. Parmi ces parents-là, quelle proportion le fait lorsqu’ils ont à s’occuper de leurs enfants, donc quel est le contexte de la consommation également, poursuit-il. Ce qui mènera par la suite à des études un peu plus poussées pour venir en effet évaluer comment le fait de consommer pourrait ou non impacter la parentalité.

Déjà, des données préliminaires démontrent que sur 3000 parents qui ont répondu à des questions sur la consommation de cannabis, c’est plus d’un parent sur cinq qui a rapporté consommer dans la dernière année du cannabis alors qu’ils ont un enfant de moins de 12 ans .

Une autre étape, c’est qu’on va cibler un peu plus des parents consommateurs pour qu’ils nous parlent de leur expérience, de leur perception sur leur consommation, puis les effets que ça peut avoir sur eux comme parent, puis leur enfant , ajoute Nicolas Berthelot.

Une troisième étape aussi va être de se retourner vers les intervenants dans le réseau, sur le milieu communautaire, dans le milieu de la santé et des services sociaux de l’éducation, pour voir de leur côté comment ils traitent cet enjeu-là de la consommation de cannabis chez les parents.

Nicolas Berthelot en entrevue au Téléjournal Mauricie Centre-du-Québec avec la cheffe d'antenne Julie Grenon.

Un aspect touchera également la perception des Québécois, consommateurs ou non , par rapport à l’usage du cannabis chez les parents.

Peu d’études sur le sujet

La légalisation du cannabis au Canada, il y a cinq ans, a été un point de départ qui a stimulé notre intérêt pour les chercheurs de l’UQTR. Ceci dit, Nicolas Berthelot est bien conscient que ce phénomène était déjà probablement hautement répandu dans la population avant même l’entrée en vigueur de la législation.

Avant d’être un sujet important, c’est un sujet intriguant. Puis la plupart de mes collaborateurs ne sont pas des experts de la consommation, de la toxicomanie ou du cannabis en soi, mais davantage des gens qui étudient la vie familiale, le développement de l’enfant, précise-t-il. Donc, c’est ce groupe de chercheurs qui s’est tourné sur cette question-là et des collaborateurs de l’Institut national de santé publique et autres, entre autres. Et puis, […] on remarque qu’à peu près peu d’études ont été faites sur le sujet. La plupart des études qui ont traité de la consommation de cannabis chez les parents se sont intéressées aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent.

Des parents sont toujours recherchés pour participer à l’étude. Un questionnaire d’une trentaine de minutes est administré.

Les chercheurs espèrent être en mesure de dévoiler les résultats de cette recherche dans les premiers mois de 2024.

