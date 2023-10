La troisième plaignante au procès de Peter Nygard soutient qu'elle a été agressée sexuellement par le designer en 1996 dans son ancien atelier alors qu'elle était invitée à son insu à une orgie.

AVERTISSEMENT: cet article pourrait choquer certains lecteurs.

Le Canadien de 82 ans est accusé d'avoir violé de 1986 à 2005 cinq Torontoises âgées de 16 à 28 ans au moment des faits reprochés.

La plaignante, qu'on ne peut identifier, explique qu'elle a rencontré Peter Nygard en mars 1996 dans un avion dans les Caraïbes au retour d'une séance-photo où elle était accompagnée par son patron.

Elle explique que Peter Nygard l'a invitée, elle et son patron, à souper sur son île privée au Bahamas et qu'il leur a demandé de rester deux jours de plus, plutôt que de rentrer à Toronto.

Il ne parlait que de lui au souper et de son empire de mode, il évaluait sa fortune à 700 millions de dollars , se souvient celle qui avait 24 ans à l'époque. Même si elle est impressionnée, elle décide de ne pas retourner souper le lendemain et décide de rester seule à son hôtel.

On comprend dans l'interrogatoire de la Couronne qu'elle refuse d'expliquer ses raisons à ce sujet.

L'île privée de Peter Nygard dans les Bahamas.

Je ne lui faisais pas confiance

La plaignante explique que Peter Nygard l'a appelée trois mois plus tard à Toronto pour lui demander de travailler pour l'un de ses défilés au Massey Hall et qu'elle a accepté son offre malgré son horaire chargé.

La femme lui a demandé un salaire de 500$ en argent comptant. Je ne lui faisais pas confiance, alors il n'était pas question d'accepter un chèque , déclare-t-elle.

Elle ajoute que Peter Nygard l'a rappelée quelques semaines plus tard, en septembre 1996, pour lui demander de travailler cette fois comme traiteur à son atelier de mode à Toronto lors d'une fête privée. Elle y consent.

L'ancien quartier général de Peter Nygard à Toronto avec les appartements privés au cinquième étage.

Je ne me souviens plus de rien

Elle précise que 20 personnes se trouvent dans l'immeuble lorsqu'elle arrive à minuit. Elle affirme qu'en entrant, elle refuse de signer une décharge qu'elle dit ne pas avoir lue, mais que Peter Nygard demande à la réceptionniste de tout de même la laisser entrer.

Selon la plaignante, la moitié des invités était montée au 5e étage dans la suite privée du designer lorsqu'il lui a demandé de commander des mets chinois.

La porte de la suite était camouflée par un grand miroir et l'accusé en contrôlait le mécanisme d'ouverture à distance, se souvient-elle, en ajoutant que des films pornographiques étaient projetés sur des téléviseurs.

J'étais en train de préparer des cocktails et d'étaler les mets chinois dans la kitchenette de la suite, lorsque j'ai vu les gens se déshabiller et entamer des relations sexuelles.

Paniquée, la femme alors habillée d'un cat suit raconte qu'elle s'est servi deux vodkas. Je ne me souviens plus de rien par la suite , poursuit-elle.

Elle explique qu'elle s'est réveillée nue sur le lit et que Peter Nygard était en train de l'agresser au milieu de sept ou huit invités formant un cercle autour d'eux.

Il n'arrivait pas à avoir une érection, si bien qu'il ne pouvait pas me pénétrer , se rappelle-t-elle. La femme affirme qu'elle lui a sommé d'arrêter et de se relever avant qu'elle n'aille se ressaisir dans la toilette.

Il ne cessait de me crier après moi , déclare-t-elle.

Peter Nygard à une date indéterminée à sa résidence des Bahamas.

Elle explique qu'elle s'est rhabillée, mais qu'elle a dû attendre que Peter Nygard n'ouvre la porte de la chambre pour laisser un couple partir afin d'en profiter à son tour pour déguerpir, parce qu'elle voulait rentrer chez elle.

Elle soutient qu'elle n'a jamais révélé le viol à quiconque. Ma mère m'a toujours dit de me taire pour maintenir la paix , assure-t-elle.

Elle soutient que Peter Nygard l'a rappelée durant l'automne pour l'inviter aux Bahamas au Nouvel An. J'ai senti dans sa voix qu'il comprenait qu'il avait mal agi , conclut-elle.

Contre-interrogatoire de la défense

Lors de son contre-interrogatoire, la défense soutient que la plaignante fait erreur dans ses dates, notamment en ce qui concerne le défilé au Massey Hall.

La plaignante soutient qu'elle a travaillé au défilé en juillet 1997, alors que le défense lui montre que l'ex-magnat a réservé la salle pour un défilé en juillet de l'année précédente.

Peter Nygard sourit au photographe de CBC en quittant le palais de justice de Toronto à l'issue du deuxième jour d'audience à son procès.

La défense se demande ensuite la raison pour laquelle la plaignante s'est dite si étonnée de voir une orgie à l'atelier alors qu'elle en avait déjà vu une par inadvertance chez Peter Nygard aux Bahamas six mois plus tôt.

On comprend ainsi la raison pour laquelle elle avait refusé de retourner chez Peter Nygard en mars 1996.

J'ai surpris au moins 25 personnes avoir des relations sexuelles dans une caverne sur l'île de Peter Nygard, où il m'avait demandé d'apporter un plateau d'alcools.

La femme assure qu'elle est retournée à pied à la résidence en attendant qu'une assistante de Peter Nygard vienne la retrouver pour organiser son retour à son hôtel sur l'île voisine.

La défense l'accuse alors d'avoir inventé toute cette histoire de viol, parce qu'elle laisse entendre qu'elle avait été invitée à se joindre aux invités et non à leur servir des cocktails cette nuit-là et qu'elle ne portait pas de costume de serveuse noire.

Je n'ai pas été embauchée pour assister à une orgie , dit-elle en levant le ton.

Brian Greenspan, l'avocat de Peter Nygard entre au palais de justice au premier jour du procès le 26 septembre 2023.

La femme se défend d'avoir menti et de s'être habillée de façon aguichante et explique que Peter Nygard l'avait déjà payée 500$ en argent comptant en guise de salaire.

La femme reconnaît par ailleurs qu'elle a accepté de voyager aux Bahamas pour la nouvelle année 1997 et qu'elle travaillerait ensuite pour Peter Nygard pendant une semaine pour un salaire de 5 000 $.

C'était un travail de gouvernante à sa villa pour servir ses invités , se rappelle-t-elle.

Elle admet d'ailleurs qu'elle a continué à travailler pour Peter Nygard pendant six ans, à raison de trois séjours par an dans sa propriété des Antilles, mais à la seule condition qu'il ne la retouche plus jamais.

La chambre de Peter Nygard au 5e étage de son atelier de mode de Toronto, où la plaignante No 3 dit avoir été violée en 1996.

La plaignante avoue qu'elle participe au recours collectif de plusieurs présumées victimes de Peter Nygard aux États-Unis.

Je me suis décidé après avoir vu deux articles dans la presse à ce sujet en 2020 , se rappelle-t-elle.

Elle affirme toutefois que la firme d'avocats américaine ne l'a jamais contrainte à poursuivre le designer pour le viol de 1996, pas plus que l'ennemi juré de Peter Nygard en affaires, Louis Bacon, qui finance, selon la défense, ledit recours collectif.

Il est bizarre que vous ne mentionniez nulle part dans les documents du recours judiciaire que vous avez été violée à Toronto , s'interroge la défense.

Peter Nygard, accoudé sur une table, assiste à la sélection du jury à son procès le 21 septembre 2023.

Ce qu'il m'a fait aux Bahamas était bien pire , lui a-t-elle répondu sans autre précision.

La femme reconnaît en outre qu'elle a bien participé à une entrevue à CBC en janvier 2021 avant de rapporter Peter Nygard à la police en novembre suivant.

Là encore, la défense se demande la raison pour laquelle elle n'a pas mentionné au journaliste le fait qu'elle avait été violée comme elle le prétend.