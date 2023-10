Plus de trois ans et demi après le début de l’« interruption temporaire » des services d’obstétrique et de pédiatrie à l’hôpital régional de Campbellton, ceux-ci ne sont toujours pas rétablis. Le réseau de santé Vitalité estime aujourd'hui que huit médecins et 20 infirmières seraient nécessaire pour envisager une réouverture.

Le 3 avril 2020, Vitalité annonçait que cette interruption démarrait deux jours plus tard, et ce jusqu’à nouvel ordre en raison du manque de pédiatres et l’absence des médecins suppléants.

Aujourd’hui, des soins prénatals et postnatals sont disponibles à Campbellton, mais il est toujours impossible pour les femmes d’accoucher sur place. L’hôpital le plus proche est celui de Bathurst, à plus d’une heure de route.

Vitalité assure poursuivre ses efforts de recrutement depuis la fermeture, mais selon le réseau de santé, il faudrait trois gynécologues, trois pédiatres, deux médecins assignés aux services d'accouchement et 20 infirmières spécialisées dans le secteur mère-enfant pour rouvrir les services de pédiatrie et d’obstétrique comme avant la pandémie.

Des maires dubitatifs

Le maire de Campbellton estime que les chiffres avancés par Vitalité sont irréalistes .

Je suis très surpris de ces chiffres-là. Si c’est ce qu’ils ont ailleurs, bravo, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Dans un monde idéal, on fait avec ces chiffres-là. Dans un monde restreint, après pandémie où on sait tous que la ressource humaine particulièrement dans le domaine de la santé est restreinte, je ne crois que ces chiffres-là devraient être révisés , croit le maire de la municipalité régionale.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Campbellton, Jean-Guy Levesque estime que les chiffres avancés par Vitalité sont trop élevés et devraient être réévalués à l'aune de la situation de pénurie de main d'œuvre spécialisée. (Photo d'archive) Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Les services obstétriques et pédiatriques de l’hôpital de Campbellton desservaient des gens de tout le Restigouche ainsi que de la Gaspésie.

Normand Pelletier, le maire de Baie-des-Hérons, se demande pourquoi les gens de la région ne peuvent pas avoir accès à ce service essentiel. Chez Horizon il y a des accouchements dans les petits hôpitaux. Pour quelle raison l’hôpital de Campbellton ne peut pas faire la même chose?

Ouvrir en mode plein écran Normand Pelletier réclame plus d'efforts de Vitalité pour une réouverture des services d'obstétrique et pédiatrique. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Faut qu’on trouve une solution pour que les gens puissent accoucher à l'Hôpital régional de Campbellton. J'excuse, forcez-vous un p'tit peu plus... , poursuit Normand Pelletier.

Une situation généralisée qui demande de l'inventivité

La directrice générale de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada déplore la situation.

À partir du moment où la fermeture est prolongée, elle devient parfois éternelle , estime Dre Martine Francoeur.

Cette situation est généralisée partout au pays selon elle en raison de la pénurie de personnel spécialisé. Elle estime cependant qu’il faut faire preuve de plus de créativité dans les solutions envisagées pour permettre aux femmes d’accoucher près de chez elle.

Ouvrir en mode plein écran Aucun bébé n'est né à Campbellton en trois ans et demi. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Est-ce qu'on est capable de travailler avec des hôpitaux autour pour avoir, par exemple, une ambulance qui part rapidement pour les amener s'il y a des urgences ou des trucs comme ça? C'est qu'il faut vraiment avoir une action concertée.

Elle juge que la province du Nouveau-Brunswick a sa part de responsabilité dans le fait que la situation perdure.

Il faut que votre gouvernement se réveille un peu et mette de l’argent sur la table, c’est comme ça que les autres provinces ont réussi à garder des services , estime-t-elle.

À l’heure actuelle, aucun calendrier de réouverture n’est prévu.

