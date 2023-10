Un nouveau studio d’art communautaire ouvre ses portes près de Whitehorse

Les artistes de la région de Whitehorse, au Yukon, peuvent dorénavant profiter d’un nouvel espace de création puisqu’un nouveau studio d’art communautaire a été mis sur pied dans la vallée de Fish Lake.

L’idée est d’abord née d’un manque d’espace pour les artistes de la petite communauté de Fish Lake, explique l’instigatrice du projet, Annie Maheux.

Lorsqu’on fait de l’art, on a souvent besoin d’utiliser des produits qui peuvent être un peu chimiques ou qui sentent fort et comme nos cabanes en bois rond ne font qu’une seule pièce, souvent, c’est difficile d’isoler l’odeur , explique-t-elle.

C’est lors d’une promenade en ski de fond qu’elle a aperçu la petite maison abandonnée qui deviendrait le studio d’art Shinevalley. Au départ, l’idée était surtout de créer un espace et un lieu de rassemblement pour la communauté.

Les gens de Fish Lake sont là pour la tranquillité, donc être invité chez l’un ou chez l’autre, ça ne se passe pas aussi souvent que je le souhaiterais, donc je me suis dit qu’en plus, avoir un tiers lieu pour se rencontrer nous permettrait de peut-être passer plus de temps ensemble sans sentir qu’on envahit l’espace l’un de l’autre , souligne Annie Maheux.

Environ 25 personnes se sont rassemblées pour assister au concert des artistes Anneky Robie et Bria Rose pour le deuxième événement marquant l'ouverture du studio. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Finalement, la demande s’est avérée un peu plus grande. Pour s’assurer que le studio soit bien utilisé, tous les artistes de la région peuvent y avoir accès, pourvu que la tranquillité de la région soit respectée, puisque la cabane se trouve à quelques mètres de plusieurs autres habitations.

Je pense que ça va être un bel endroit aussi où les gens peuvent faire des ateliers, des formations, des fins de semaine entre créateurs, donc je pense que, vraiment, son isolement ne sera pas un problème, mais plutôt une caractéristique, un cachet de l’endroit , dit-elle.

Les murs sont encore vides, on a encore de la place pour de l’art, on a de la place pour de la création.

Dimanche dernier, les artistes Amélie Kenny-Robichaud, alias Anneky Robie, et Bria Rose y ont performé devant un groupe d’environ 25 personnes installées tout autour, sur des chaises en bois dépareillées, ou assises à même le sol sur de grands tapis.

Le son est excellent, ils ont bien retapé l’intérieur de la cabine en faisant une job de maître au niveau de l’isolation, ça donne un son très feutré et on se sent bien enveloppé dans la pièce où on a pu faire le concert , témoigne Anneky Robie.

Pour elle, c’est important que les artistes puissent avoir accès à un espace comme celui-là, puisqu’il permet un échange différent avec le public, qui se trouve vraiment tout près de l’artiste.

Les gens sont tellement proches qu’il y a une certaine vulnérabilité qui s’installe.

Il s’agissait aussi d’une sorte de retour aux sources, seule avec sa guitare, explique-t-elle. L’expérience s’est avérée positive et elle souhaite y retourner pour enregistrer une performance ou un vidéoclip afin de profiter de l’acoustique.