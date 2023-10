Les routes de glaces, extrêmement importantes pour plusieurs communautés autochtones du Nord de l’Ontario, sont de plus en plus vulnérables et imprévisibles en raison des changements climatiques

C'est le constat principal qui ressort de la première journée d’un sommet de deux jours à Thunder Bay qui porte particulièrement sur les infrastructures de transport, un défi pour les communautés isolées.

Les quelque 30 Premières Nations du Grand Nord de l’Ontario qui dépendent de ces routes saisonnières remarquent qu’elles peuvent être utilisées pour une période de plus en plus courte chaque hiver.

La seule autre option dans bien des cas, l'avion, est très coûteuse, surtout pour le transport de marchandises.

Merrina Zhang, ingénieure de recherche principale pour le Conseil national de recherches du Canada, explique que les données confirment la tendance observée sur le terrain : les cours d’eau gèlent plus tard et se réchauffent plus tôt.

Ouvrir en mode plein écran Merrina Zhang, une spécialiste du transport terrestre, était l'une des conférencières lors du sommet organisé par la Nation Nishnawbe Aski, l'organisation politique qui représente des dizaines de Premières Nations du Nord de l'Ontario. Photo : CBC/Marc Doucette

La chercheuse affirme toutefois que la situation n’est pas sans espoir.

Publicité

Elle souhaiterait une meilleure compilation des données concernant les routes d’hiver, avec l’utilisation d’outils comme les radars à pénétration de sols, ce qui permettrait de plus facilement limiter les impacts des changements climatiques.

Éviter des tragédies

Roy Moonias, coordonnateur de projet pour la Première Nation de Neskantaga, affirme que les routes actuelles sont dangereuses.

Dans ma communauté, nous devons traverser environ trois kilomètres d’eau […]. Nous avons déjà perdu un membre de la communauté qui est passé à travers la glace.

Le chercheur à l’Université Laurentienne David Pearson affirme qu’il y a des technologies qui existent pour réduire les accidents du genre, en surveillant de façon continue l’épaisseur de la glace.

M. Moonias voudrait pour sa part voir la construction de ponts permanents pour éliminer les problèmes de sécurité.

Il affirme que le gouvernement a indiqué plusieurs fois que cette proposition sera examinée, mais que pour l’instant rien n’avait été accompli en ce sens.

Présent au sommet pour représenter le gouvernement de l’Ontario, le député de Thunder Bay–Atikokan, Kevin Holland, a assuré que la province est déterminée à mieux relier les communautés isolées.

Publicité

La province s’est par ailleurs engagée à un financement de 5 millions de dollars pour les routes hivernales cette année.

Roy Moonias affirme toutefois que ce n’est même pas suffisant pour couvrir les coûts des routes pour une seule communauté.

Le sommet se termine jeudi.

Avec les informations de Michelle Allan de CBC et de Bienvenu Senga