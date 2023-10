Plonger dans sa nouvelle vie et affronter les dangers au travail en apprenant le français

Partout au Québec, par exemple en Estrie, de nouveaux arrivants viennent s'installer en région ou en ville pour travailler. Ils vivent toutefois parfois en vase clos, sans connaître un seul mot de français. Le documentaire « Langue à l'ouvrage – Migrer vers le français au travail » raconte l'histoire de plusieurs travailleurs comme le Salvadorien Mario Ayala et l'importance de la francisation pour construire leur nouvelle vie.

Mercredi soir, ce documentaire a été présenté au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke. Directeur de la division du vêtement pour le syndicat Teamsters Québec, Mario Ayala raconte qu'il ne parlait pas du tout le français lorsqu'il est sorti de la station de métro Berri-UQAM, à Montréal, il y a 30 ans.

Aujourd'hui, il s'occupe des cours de francisation en milieu de travail. Toutefois, 30 ans plus tard, il juge qu'il n'y a toujours pas assez d'offre de services de francisation au Québec.

Comme travailleur et comme syndicaliste, j'ai vécu des problèmes de communication. Chaque fois qu'on voulait rencontrer les gens, en tant que syndicaliste, c'était trop compliqué parce qu'on avait trop de langues. On s'est dit : on veut avoir une langue en commun, et la langue en commun ici, ça va être le français , expose le Québécois d'adoption.

Il y a un gros chemin à faire. Moi, je crois à la francisation. Moi, je suis embarqué dans ça parce que je suis un passionné pour la langue. La francisation, c'est possible, mais ça prend des outils, pas juste des programmes.

Mario Ayala trouve aussi important que les travailleurs apprennent le français pour comprendre leurs droits et leur convention collective.

Importance de la francisation à même les milieux de travail

Ouvrir en mode plein écran Gilles Grondin et Mario Ayala ont travaillé ensemble sur le documentaire «Langue à l'ouvrage». Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Le directeur du service de la francisation de la culture et de la solidarité internationale pour la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ), Gilles Grondin, a agi à titre de producteur au contenu lors de la réalisation du documentaire. En 30 ans, la francisation n'a pas nécessairement progressé , renchérit-il, parce qu'il y a eu des reculs pendant 15 ans, il n'y a pas eu de suivis, pas de valorisation du français pendant une certaine période, ce qui n'aide pas finalement à l'inscription des gens à des cours de français .

Ce qu'on voulait montrer dans le documentaire, c'est qu'il est possible d'avoir des succès en francisation.

Mario Ayala explique par exemple qu'une mère monoparentale qui travaille et qui doit s'occuper de ses enfants n'a peut-être pas le temps de se rendre à ses cours de francisation. Le Salvadorien demande aux différents ordres de gouvernement de créer plus d'outils afin de faciliter l'intégration à la langue pour les nouveaux arrivants.

Gilles Grondin poursuit en affirmant que les cours de francisation devraient être intégrés à même les milieux de travail. Ils n'ont pas besoin de courir d'une place à l'autre et ils sont entourés de gens qui se connaissent un petit peu, donc ils se créent une famille et ça aide à l'apprentissage de langue.

Comprendre les situations de danger au travail

Un des éléments mis en avant dans le documentaire est que les nouveaux arrivants qui travaillent dans de grosses entreprises manufacturières ne peuvent parfois pas être en mesure de lire ou de décoder les affiches où apparaît le mot danger .

La question de santé et de sécurité est extrêmement importante. Quand on se parle dans l'usine avec des walkies-talkies, c'est déjà difficile à comprendre si tu parles la même langue. Mais si tu as un accent très prononcé ou que tu ne comprends pas des mots, que tu dis : "Il faut amener une équipe d'urgence ici pour telle ou telle raison" et que la personne à l'autre bout ne comprend pas, ça se passe comment pour celui qui est blessé?

Le documentaire (Nouvelle fenêtre) a été réalisé avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française, mentionne Gilles Grondin. Des histoires de résilience et d'adaptation de plusieurs travailleurs étrangers qui se sont installés un peu partout dans la province y sont racontées.