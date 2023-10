Un fonds de 900 000 $ pour soutenir les entrepreneurs de l’Abitibi-Ouest

Un fonds local de solidarité (FLS) de 900 000 $ voit le jour en Abitibi-Ouest.

Ce fonds a pour but de permettre aux entreprises en démarrage ou qui ont des projets de développement d'avoir accès à des investissements supplémentaires.

Joint au fonds local d'investissement (FLI), ce nouveau programme permettra aux entrepreneurs de recevoir jusqu'à 250 000 $.

La bonne nouvelle, c’est que ce programme remplit tout le panier de services qu’on peut avoir en tant qu’entrepreneur.

Si on a un projet de 250 000 $ ou moins, on s’adresse localement ici, à la MRC, qui va nous accompagner dans ces investissements qu’on annonce aujourd’hui. Pour les plus grands projets, on peut aller chez Investissement régional. On offre donc tous les services pour toutes les sortes de projets , a ensuite souligné M. Skeete lors de l'annonce à La Sarre, mercredi après-midi.

La création de ce fonds est rendue possible grâce à la participation des Fonds locaux de solidarité FTQ, de la Fédération des municipalités du Québec et de la MRC d'Abitibi-Ouest, avec des contributions respectives de 750 000 $, 100 000 $ et 50 000 $.

Flexibilité

Le ministre Skeete a profité de son passage à La Sarre pour vanter la flexibilité des modalités de remboursement offertes aux entrepreneurs admissibles.

Il y a beaucoup de flexibilité à l’intérieur du fonds, le FLI et le FLS. Ce sont les municipalités, localement, qui vont déterminer les critères de remboursement. Normalement, c’est un prêt; parfois, ça peut être un prêt remboursable sur une période à négocier ou à déterminer selon les besoins de l’entrepreneur , a indiqué M. Skeete.