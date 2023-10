Le Parti progressiste-conservateur doit rebâtir son électorat, selon une experte

Le caucus du Parti progressiste-conservateur du Manitoba (PC) s'est réuni mercredi pour la première fois depuis sa défaite aux élections provinciales du 3 octobre. Selon la professeure en science politique de l'Université de Brandon Kelly Saunders, le parti doit affronter plusieurs défis, dont celui de renouveler son électorat.

Le PC a obtenu 22 sièges, alors que le Nouveau Parti démocratique du Maniotba a gagné 34 sièges. Le Parti libéral occupe le dernier siège de la prochaine législature.

La majorité des sièges que les progressistes-conservateurs ont remportés sont en zone rurale. Ils ont remporté 4 circonscriptions sur les 32 situées à Winnipeg.

À l'avenir, les progressistes-conservateurs ne pourront pas simplement miser sur leur base électorale des zones rurales s'ils souhaitent retourner au pouvoir , affirme Kelly Saunder.

Le parti doit repenser ses messages, s'assurer qu'ils soient attirants pour les gens de Winnipeg, parler des enjeux qui préoccupent les Winnipégois et penser à comment être attirant pour différents électorats.

Ouvrir en mode plein écran Kelly Saunders est professeure de science politique à l'Université de Brandon. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Randall MacKenzie

De plus, Kelly Saunders indique que le PC devra déterminer s'il conserve des idées progressistes ou s'il est un parti plus à droite sur l'échiquier politique.

« C'est certainement une déception pour les membres du parti. Je crois qu'il y a beaucoup de critiques en ce moment [à l'interne] en ce qui concerne ce qui n'a pas fonctionné dans le message qu'ils envoient », note la professeure.

Les élus progressistes-conservateurs optimistes

Le soir de la défaite de son parti, Heather Stefanson a annoncé qu'elle quitterait son poste de cheffe, mais elle a l'intention de rester à la barre de son parti jusqu'à la conclusion d'une course à la direction.

Publicité

Mercredi, elle s'est contentée de dire aux médias que la première rencontre avec le caucus progressiste-conservateur allait être merveilleuse .

Selon le président du caucus progressiste-conservateur, Ron Schuler, la décision d'Heather Stefanson de rester à la tête du parti pendant 12 à 18 mois représente la stabilité dont le PC a besoin pendant une période de transition.

Le caucus est derrière elle, elle est notre cheffe, nous la soutenons et elle est là jusqu'à ce qu'un nouveau chef soit choisi.

Ouvrir en mode plein écran Ron Schuler est député à l'Assemblée législative du Manitoba depuis 1999. Photo : Radio-Canada

Malgré les résultats des élections, l'ambiance était à l'optimisme au Palais législatif. C'est un moment merveilleux pour être un progressiste-conservateur , a déclaré le député de Steinbach, Kelvin Goertzen, avant d'entrer dans la salle de réunion.

Publicité

La nouvelle équipe vient amener un vent de fraîcheur, selon Ron Schuler, qui est aussi député de la circonscription de Ritchot-Springfield.

On a un renouveau au caucus, plus de 50 % sont de nouveaux députés. Ils sont très dynamiques et de nouvelles idées sont amenées [...] On a un groupe de jeunes députés avec une nouvelle énergie. C'est beau à voir , lance-t-il.

M. Schuler ajoute que le parti accepte les résultats de l'élection et avertit que le parti sera une grande et formidable opposition dans la plus pure tradition et nous tiendrons le gouvernement responsable de ses actions .

Avec les informations de Ian Froese et de Raphaëlle Laverdière