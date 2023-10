La Colombie-Britannique veut numériser la procédure de délivrance de permis de construire

La Colombie-Britannique annonce qu’elle créera, avec 16 administrations locales et un gouvernement des Premières Nations, un nouvel outil numérique afin de délivrer des permis de construire de logements plus rapidement et s’attaquer ainsi à la crise qui frappe de nombreuses communautés.

Selon la province, de nombreuses municipalités ont recours à un processus de demande de permis sur papier, ce qui entraîne des retards et des délais d'approbation trop longs.

Elle indique que le nouvel outil numérique permettra aux constructeurs et aux promoteurs de soumettre des demandes de permis pour construire de nouveaux logements, et aux autorités locales, de recevoir et de traiter les demandes plus rapidement et plus simplement.

L'outil doit également s’assurer, de façon automatique, que la demande de permis est conforme aux principales parties du Code du bâtiment de la Colombie-Britannique.

D’après le gouvernement, l’outil numérique devrait commencer à être testé dans les communautés partenaires du projet pilote d'ici mars 2024 et être étendu à d'autres communautés par la suite.

Les administrations participantes sont notamment Vancouver, Victoria, Burnaby, Coquitlam, Kamloops, North Vancouver, le District de Saanich et la nation Tsleil-Waututh.

Une annonce encourageante

La mairesse de North Vancouver, Linda Buchanan, se réjouit de cette mesure.

Elle explique que son administration s'efforce depuis plusieurs années de moderniser ses propres procédures. Sa ville a connu une croissance importante ces cinq dernières années, mais n'a pas été en mesure de répondre à la demande croissante de logements.

Cela nous semble donc tout à fait naturel de pouvoir travailler avec la province et d'autres municipalités pour voir comment nous pouvons faire encore mieux , affirme-t-elle.

Le président de l’entreprise de construction à Burnaby, TQ Construction, Henri Belisle, dit qu'il s’agit aussi d’un pas dans la bonne direction.

Son entreprise fait souvent face à des délais de 4 à 14 mois pour obtenir un permis pour construire une maison ou pour effectuer de grandes rénovations : C’est long.

Il précise que, dans d’autres provinces et certaines parties de la Colombie-Britannique, il est possible d’obtenir un permis en un ou deux mois pour construire une maison, et en une ou deux semaines pour rénover une salle de bain, par exemple.

Ce qui explique les longs délais, d'après lui, ce sont les systèmes d’application pour des permis de construction qui diffèrent selon les municipalités, notamment.

Il remarque aussi qu’il existe un roulement important parmi les vérificateurs de plans au service des administrations municipales, chargé d’examiner les demandes de permis et les plans de construction. Il s’agit d’un poste difficile, et la lourdeur de la tâche en pousse plusieurs à changer d’emploi.

Si la province [met en place] un système que toutes les villes et les municipalités utilisent, alors ce sera beaucoup plus simple pour les applications dans toute la province , conclut Henri Belisle.

