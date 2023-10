Jim Lee, le 26e premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, est mort mardi. Il avait 86 ans.

Né en 1937 à Charlottetown, il fait carrière dans les affaires et l’immobilier avant de se porter candidat pour le Parti progressiste-conservateur de la province à l’élection générale de 1974. Il réussit à se fait élire l’année suivante seulement, lors d’une élection partielle.

Il perd de justesse une course à la direction du parti, mais celui qui l’emporte, Angus MacLean, confie à Jim Lee plusieurs responsabilités dans son éventuel gouvernement, notamment le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Lorsque le premier ministre MacLean annonce sa retraite en 1981, Jim Lee est élu chef du parti et devient premier ministre.

Moins d’un an après, il déclenche une élection anticipée. À l’automne 1982, Jim Lee est réélu et permet au Parti progressiste-conservateur de maintenir la majorité de 10 sièges gagnée en 1979.

Ses cinq années et demie au pouvoir sont marquées par une conjoncture économique difficile et un taux de chômage élevé, mais aussi par la construction et l’ouverture de l’hôpital Queen Elizabeth à Charlottetown et du Collège vétérinaire de l’Atlantique.

Il a aussi représenté l’île dans les négociations pour rapatrier la Constitution.

À l’élection générale de 1986, le gouvernement Lee est non seulement chassé du pouvoir par les libéraux de Joe Ghiz, mais le premier ministre sortant lui-même est défait dans sa circonscription.

Durant toute sa carrière politique, Jim (James) Lee a été aux premières loges des moments clés de la croissance et du développement de l'Île-du-Prince-Édouard , a déclaré mercredi dans un communiqué l'actuel premier ministre de la province, le progressiste-conservateur Dennis King.

Le premier ministre King a décrit le disparu comme un homme qui aimait les gens, et était animé par le désir d'améliorer la qualité de vie des habitants de l'île.