Démission d’Yves St-Laurent : « Il a donné un second souffle aux Forestiers »

Yves St-Laurent quitte la présidence des Forestiers midget AAA d'Amos alors qu'il était en poste depuis la saison 2017-2018. Il explique sa décision en évoquant des motifs familiaux.

M. St-Laurent désire notamment consacrer plus de temps à sa famille, dont son fils qui évolue pour une équipe de hockey établie à Hershey, en Pennsylvanie.

Après six ans comme président des Forestiers, Yves St-Laurent se réjouit avant tout de son influence sur les jeunes hockeyeurs qui ont fréquenté l'organisation au cours des dernières années.

Ce n’est pas une fin en soi, la Ligue de hockey junior majeur du Québec, soutient-il. Il y a autre chose pour les jeunes [après le midget AAA]. Certains se dirigent du côté scolaire, alors que d’autres vont un peu partout au Canada et aux États-Unis. À voir la continuité que ces jeunes ont eue [au hockey] et aussi dans leur vie personnelle, on ne forme pas que des joueurs de hockey, on forme des individus.

L'homme qui a relancé la franchise

Guy Nolet, gouverneur des Forestiers d'Amos. (Photo d'archives)

Le gouverneur des Forestiers, Guy Nolet, souligne pour sa part que cette démission est accueillie avec stupéfaction et déception par le conseil d'administration.

M. Nolet estime qu'il sera difficile de remplacer Yves St-Laurent et espère que son successeur fera preuve du même degré d’engagement envers l’organisation.

C’est vraiment quelqu’un qui a donné un second souffle aux Forestiers. Quand il est arrivé, en 2017, les Forestiers étaient sur le point, peut-être, de perdre leur franchise. C’est grâce à lui, qui a repris le collier, trouvé du monde, formé un nouveau conseil d’administration, que les Forestiers roulent depuis 2017 , fait-il valoir.