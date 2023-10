De nouveaux ennuis pour l’entrepreneur controversé Amarjeet Singh Jatana

L'étau se resserre sur l’entrepreneur controversé Amarjeet Singh Jatana. Deux de ses créanciers le mettent en garde qu’ils vendront plusieurs de ses propriétés s’il ne s’acquitte pas de ses dettes.

Dans un avis publié mercredi dans le quotidien anglophone Times & Transcript, le prêteur privé Marc Girouard avise l’entreprise Canadian National Growers et ses dirigeants, Amarjeet Singh Jatana et Surya Hegde, qu’ils sont en défaut de paiement.

Dans l’avis public, on peut lire que s’ils ne s'acquittent pas de leurs dettes, huit propriétés situées sur le chemin Perry, à Sainte-Anne-de-Kent, seront vendues aux enchères le 31 octobre. Il s’agit entre autres d’un important verger de pommiers.

Si l'entreprise Canadian National Growers dirigée par Amarjeet Singh Jatana et Surya Hegde, ne s'acquitte pas de ses dettes d'ici la fin du mois d'octobre, certaines de ses propriétés dont ce verger à Sainte-Anne-de-Kent seront vendues aux enchères. Photo : Radio-Canada / Bader Ben Amara

Radio-Canada Acadie a aussi obtenu copie d’un avis semblable provenant d’un autre créancier de Canadian National Growers, soit l’entreprise Hillsborough Auto Sales.

Dans le document datant du 5 octobre, on peut lire que quatre propriétés situées sur le chemin Saint-Pierre, à Sainte-Anne-de-Kent, seront mises en vente le 6 novembre si Canadian National Growers ne s’acquitte pas de ses dettes.

Radio-Canada Acadie a contacté Amarjeet Singh Jatana par courriel, mercredi, afin de lui offrir de commenter ces développements. Nous n’avons pas eu de ses nouvelles.

Cet entrepreneur devra d’ailleurs se trouver un nouvel avocat. Stephen J. Doucet, qui le représentait dans certains dossiers, a été nommé juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, mardi.

Des ennuis sur plusieurs fronts

Amarjeet Singh Jatana et ses entreprises n’en sont pas à leurs premiers déboires au Nouveau-Brunswick.

En janvier dernier, le gouvernement provincial a révoqué le permis d’exploitation de deux foyers de soins spéciaux dont il était propriétaire.

Le permis d'exploitation de la Villa Neguac et du Foyer Saint-Bernard, ont été révoqué pendant l'hiver. À l'époque, ces foyers de soins spéciaux étaient la propriété d'Amarjeet Singh Jatana. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Le ministère du Développement social n’a pas donné beaucoup de détails sur ce qui l’a poussé à prendre cette décision exceptionnelle. Quelques mois plus tard, on a appris que 16 normes et procédures n’étaient pas respectées par ces établissements.

En mars 2023, un juge néo-brunswickois a condamné Canadian National Growers (CNG) à verser 216 429 $ à ses anciens partenaires dans un projet de verger près de Moncton.

Dans sa décision à sens unique, le magistrat a tranché que CNG a accepté des pots-de-vins, qu’elle a fait preuve de malhonnêteté et fait de la fausse représentation.

Un des vergers de pommiers qui pourrait être vendu à la fin du mois si Amarjeet Singh Jatana et Surya Hegde ne remboursent pas leurs dettes. Photo : Radio-Canada / Bader Ben Amara

Amarjeet Singh Jatana est aussi visé par plusieurs autres poursuites civiles et réclamations aux petites créances.

Il est notamment poursuivi par des investisseurs dans un projet de vergers de pommiers à Sainte-Anne-de-Kent, par des fournisseurs et par une firme d’experts-conseils. Ces plaignants lui réclament des sommes totalisant plusieurs centaines de milliers de dollars.

Il a aussi essuyé des revers devant les tribunaux à l’Île-du-Prince-Édouard. En 2017, un juge a condamné Amarjeet Singh Jatana et un partenaire d’affaires à verser 101 162 $ à un investisseur dans un projet de verger.