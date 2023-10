Fuite d’aqueduc dans le quartier Dubose : des travaux mercredi, la brèche colmatée jeudi

Des employés des Travaux publics de Saguenay sont intervenus mercredi pour régler une fuite d’aqueduc sur la rue Prémont, dans le secteur d’Arvida. Elle sera colmatée jeudi.

Mercredi, les employés s’affairaient à installer une vanne qui permettra de couper l’eau uniquement à une maison et non à tout le quartier. Les usines pourront donc continuer leurs opérations.

Ils sont en train de creuser, ils vont installer une valve. Ils sont en train de tout faire pour que ça dérange le moins de monde possible parce qu'à l'heure actuelle, de la façon la plus rapide qu'ils auraient pu agir, bien ils auraient aussi dû fermer l'eau des usines à quelque part ici. [...] Aujourd'hui, ils vont installer une valve, après ça ils vont creuser, puis ils vont réparer la fuite , a expliqué le conseiller municipal du secteur, Jean-Marc Crevier.

Ouvrir en mode plein écran Cette extrémité de la rue Prémont, à Arvida, est fermée le temps des travaux. Photo : Radio-Canada / Pascal Girard

Une dizaine de citoyens s'étaient rendus au conseil d’arrondissement de Jonquière mardi soir pour dénoncer la situation. Ils avaient alors rapporté avoir informé la Ville dès vendredi.

Il s’agit du même quartier ou plusieurs refoulements d’égout ont été notés au cours des derniers mois.

Des problèmes pas reliés

Le conseiller qui s’était rendu sur place assure que cette fuite d'aqueduc n’a rien à voir avec les problèmes de refoulement récurrents. L'eau s'échappait d'une conduite en bordure de route, mais sortait en plein milieu de la chaussée par un écoulement naturel. Au passage de Radio-Canada mercredi, l'eau sortait toujours légèrement.

Ouvrir en mode plein écran La première étape consiste à poser une vanne pour permettre de couper l'eau uniquement à une maison. Il sera ensuite possible de colmater la fuite. Photo : Radio-Canada / Pascal Girard