Une exposition sur la vie et l’œuvre de Réal Bérard à Saint-Pierre-Jolys

Depuis quelques mois dans le sud du Manitoba, les habitants de Saint-Pierre-Jolys préparent une surprise pour l’artiste franco-manitobain Réal Bérard au musée de la ville; une exposition permanente soulignant sa vie et son œuvre.

Le conseil d’administration du Musée de Saint-Pierre-Jolys a confié la tâche de concevoir une exposition permanente sur Réal Bérard à l'artiste Sol Desharnais, qui occupe aussi le rôle de conservateur de l'exposition.

Réal Bérard m’a beaucoup inspiré quand j’étais petit. Je voyais son travail un peu partout que cela soit au Centre culturel franco-manitobain, dans le village, que cela soit en sculpture sur neige, des décors de théâtre au Cercle Molière , se souvient Sol Desharnais.

C’est grâce à lui que je me suis autorisé à être artiste moi-même et je lui dois beaucoup pour cela , poursuit-il.

Sol Desharnais présente les croquis à taille réelle du projet de sculpture de la statue de Louis Riel actuellement située devant le Musée de Saint-Boniface.

Réal Bérard, qui est originaire de Saint-Pierre-Jolys, n’est pas impliqué dans l’exposition. Avec Roland Gagné, membre du conseil d’administration du Musée, on est allé visiter Réal avec une cruche de sirop d’érable et on lui a annoncé qu'on allait monter une exposition à son sujet , s’amuse Sol Desharnais.

Réal Bérard aurait eu pour réponse un simple Mais qu’est-ce que c’est que ça!

Réal Bérard est tellement humble et généreux. J’espère qu’il va accepter ce gros merci qu’on lui donne , s’émeut Sol Desharnais.

Une biographie visuelle de l’artiste Réal Bérard

Sol Desharnais s’est entouré de Denis Duguay et de David MacNair, qui connaissent bien Réal Bérard, afin de s’assurer qu’il était le plus exhaustif possible.

J’aurais pu remplir tout le musée avec le travail de Réal Bérard. Le plus difficile a été de condenser et de rassembler tout cela. Ce n’est pas une exposition sur un médium comme dans une galerie. C'est vraiment une exposition sur l’artiste et son travail , précise Sol Desharnais.

Réal Bérard fait partie de la culture contemporaine vivante au Manitoba depuis 60 ans.

Tant pour son travail de caricaturiste dans l’hebdomadaire La Liberté que pour son travail graphiste ou de cartographie, il a marqué le patrimoine culturel au Manitoba et il est temps qu’on reconnaisse son travail , ajoute-t-il.

Les pièces présentées dans l’exposition proviennent des habitants du village qui ont donné des objets au musée ces dernières années.

Réal Bérard a aussi travaillé pour la production de calendriers de commerçants de Saint-Pierre-Jolys, comme la Galerie Rivière-Aux-Rats, d'où proviennent certaines pièces de l'exposition.

L’exposition débute en racontant la petite enfance et l’histoire de la famille de Réal Bérard. L’artiste a été scolarisé à Winnipeg, mais aussi à Montréal et au Mexique où il a rencontré sa femme, Eva.

L’exposition se décline ensuite suivant différentes thématiques et présente plus de 60 ans de travail artistique, dont le travail de cartographie de l’artiste.

Réal Bérard a aussi conçu des affiches comme celle du Festival du voyageur.

Un tableau de la collection permanente du Centre culturel franco-manitobain a été prêté et sera changé chaque année pour présenter une nouvelle œuvre dans l’exposition.

Des affiches d’événements culturels, des gravures sur bois, de la sérigraphie et des sculptures sur bronze sont aussi présentées aux visiteurs.

Des gravures originales de Réal Bérard.

La vidéo Jour de Plaine sur la chanson de Daniel Lavoie et animée par Réal Bérard sera présentée tout comme Cayouche, la caricature dessinée pour La Liberté durant des années, à raison d'un dessin par semaine.

Cayouche parle comme nous et nous ressemble beaucoup , note Sol Desharnais.

L'exposition permanente sur Réal Bérard au Musée de Saint-Pierre-Jolys rassemble des gravures sur bois produites par l'artiste.

Le vernissage aura lieu le 22 octobre à 16 h au Musée de Saint-Pierre-Jolys en présence de Réal Bérard, qui inaugurera l’exposition permanente qui lui est consacrée.

On invite tous les gens à venir nous rejoindre au Musée , déclare Sol Desharnais.

Les visiteurs seront ensuite invités à la Maison Goulet, qui se situe à côté du Musée, pour célébrer l'exposition avec Réal Bérard.