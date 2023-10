Traditionnellement opposé à une réforme du mode de scrutin, le Parti libéral du Québec (PLQ) pourrait changer d’avis. Dans son rapport qui sera dévoilé jeudi et dont Radio-Canada a obtenu copie, le comité pour la relance du PLQ appelle à « envisager sérieusement l’instauration d’un mode de scrutin préférentiel ».

C’est l’une des 41 recommandations formulées par le comité de relance, mis sur pied en mars dernier, qui a notamment organisé une quinzaine de consultations ayant réuni plus de 500 militants aux quatre coins du Québec.

Le mode de scrutin préférentiel, qui consiste à indiquer sur son bulletin de vote l’ordre de préférence des candidats, revêt de nombreux avantages , peut-on lire dans le rapport du comité présidé par la députée Madwa-Nika Cadet et l’ex-journaliste et sénateur André Pratte.

Il n’exige pas de modifier la carte électorale, il ne risque pas de mener à une multiplication indue du nombre de partis à l’Assemblée nationale et il permet aux tiers partis d’être mieux représentés , notent les auteurs, tout en précisant que les Québécois devraient avoir l’occasion de se prononcer à ce sujet .

Avant que la Coalition avenir Québec (CAQ) abandonne sa promesse d’instaurer un mode de scrutin mixte proportionnel, en 2021, le PLQ était le seul parti représenté à l’Assemblée nationale qui s’opposait encore à cette idée.

Rien n’assure cependant que le PLQ changera officiellement sa position, car le rapport du comité n’est pas contraignant et le prochain chef ne sera donc pas forcément tenu d’en appliquer les conclusions.

Affirmation nationale

Tel que révélé par Le Devoir il y a une semaine, le rapport propose aussi la création d’une constitution québécoise afin de poser un geste fort d’affirmation nationale .

La Constitution québécoise devrait affirmer l’existence du Québec comme nation au sein de la fédération canadienne, le statut du français comme langue officielle et langue commune, les droits et libertés fondamentaux des Québécois et l’apport des communautés culturelles , peut-on lire dans le document de 80 pages.

En plus d’une reconnaissance des droits des Québécois d’expression anglaise, de ceux des Premières nations et des Inuits, le projet de Constitution québécoise contribuerait à répondre aux préoccupations culturelles et linguistiques des Québécois , écrivent les auteurs.

Accusant le gouvernement Legault d'alimenter les « positions de repli » avec le type de nationalisme qu'il prône, le rapport fait l'éloge d'un nationalisme libéral qui serait moderne, pluraliste, inclusif et rassembleur .

Dans le même ordre d'idées, le comité propose l'adoption d'une loi sur l’interculturalisme qui définirait les principes et les conditions sur lesquels reposent l’intégration des nouveaux arrivants, l’aménagement de la diversité culturelle et le vivre-ensemble .

Cette Loi devrait notamment consacrer les principes suivants : le français comme langue publique commune et des échanges culturels; le respect des droits et libertés; la préservation d’une culture francophone; le rapprochement entre la majorité francophone et la communauté anglophone, les communautés culturelles, les Premières Nations et les Inuit; les pratiques d’harmonisation culturelle.

« Inauthenticité »

Au-delà des recommandations qui pourraient orienter les positions du PLQ dans les années à venir, le rapport note aussi la soif de changement exprimée - parfois de manière très directe - par de nombreux militants lors des consultations, ces derniers mois.

Des changements dans la manière et le ton employés pour véhiculer les idées libérales. Des changements dans les politiques et les projets qu’ils mettent de l’avant. Des changements dans l’organisation et les communications du Parti , énumèrent les auteurs.

Le rapport souligne aussi la démotivation et la démobilisation des militants libéraux qui se sont sentis tenus pour acquis. En a résulté une vague de départs [...] qui a réduit les capacités et la force de notre organisation .

De plus, ces militants ont observé que si le Parti a pu chercher à se positionner de façon à plaire à tout le monde, paradoxalement, cela a eu pour conséquence d’en décevoir une grande majorité. Cela a aussi entraîné une perception accrue d’inauthenticité autour de l’image du Parti.

Francophonie, immigration, régions

Pour remédier aux critiques voulant que le PLQ ait délaissé les régions du Québec, le comité de relance propose d'aller au-delà des intentions et faire preuve de détermination pour accorder aux régions l’autonomie et les moyens nécessaires à leur pleine réussite .

Bien que ce soit le PLQ lui-même qui ait aboli les Conférences régionales des élus (CRÉ) dans le cadre du rétablissement des finances publiques en 2015, le comité propose de créer des Pôles de concertation régionale (PCR) afin de concerter, de catalyser et d’orienter l’essor des différentes régions du Québec .

Le PLQ est aussi invité à se positionner en faveur de projets visant à doter les régions de systèmes de transport collectif et de réseaux routiers modernes et efficaces .

Quelques autres recommandations du rapport du comité pour la relance du PLQ : Obtenir le plein contrôle sur l'immigration temporaire

Créer un comité d'experts pour mesurer la capacité d'accueil du Québec

Adopter une loi sur la protection contre l'inflation et sur l'accessibilité au logement

Inclure le droit à un environnement sain dans la Charte des droits et libertés de la personne

Négocier avec Ottawa pour une déclaration de revenus unique au Québec

Élaborer une vaste réforme de l'enseignement du français

Créer un réseau de « centres québécois » dans d'autres provinces pour promouvoir la langue française et la culture québécoise

Avec la collaboration de Sébastien Bovet