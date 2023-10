Une autre manifestation à Rivière-au-Renard pour dénoncer la fermeture de Marinard

Une quarantaine d’employés des Pêcheries Marinard ont manifesté mercredi avant-midi dans les rues de Rivière-au-Renard, à l’invitation du Conseil central de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, affilié à la CSN, et du Mouvement Action Chômage Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Les travailleurs de l’usine de transformation de crevette dénoncent la lenteur des gouvernements à intervenir, à la suite de la fermeture prématurée du transformateur le 1er septembre dernier en raison de la baisse des captures qui touche cette industrie.

L’autre jour, on a parlé à Mme Lebouthillier et elle nous a dit que tout était sur la table, mais on n’a eu aucune nouvelle. On n’a rien, on ne sait rien , affirme la présidente du syndicat des employés de Pêcheries Marinard, Luce Jean.

Luce Jean est la présidente du syndicat des travailleurs et travailleuses de Marinard.

L’autre objectif de la manifestation était aussi de dénoncer le manque d’accessibilité à l’assurance-emploi pour les travailleurs saisonniers.

Le syndicat indique que 35 des 110 employés de l’usine de transformation de crevette n’ont pas réussi à se qualifier à l’assurance-emploi, alors que les autres n’auront plus de prestations après le mois de janvier.

C’est le nombre de semaines de qualifications pour l’assurance-emploi qui fait en sorte que c’est beaucoup plus difficile d’atteindre leurs objectifs , précise Dave Coulombe qui est le trésorier du Conseil central de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Les manifestants réclament l’octroi de 35 semaines de prestations pour éviter des mois sans revenu avant le début de la prochaine saison de pêche.

Les travailleurs de Marinard dénoncent le « trou noir » de l'assurance-emploi, cette période où les travailleurs saisonniers sont privés de revenu.

Pour la coordonnatrice du Mouvement Action chômage Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Nadia Mongeon, cette situation aura de grandes répercussions.

C’est dommage parce que ça va venir toucher toute notre économie. Les gens ne réalisent pas que si ces travailleurs-là n’ont pas d’argent qui rentre, bien ça ne dépense pas ce monde-là , fait valoir Mme Mongeon.

Nadia Mongeon est la coordonnatrice du Mouvement Action chômage Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Un appui des pêcheurs pélagiques

Des pêcheurs de hareng et de maquereau ont aussi pris part à la mobilisation organisée mercredi.

Ces derniers ne peuvent plus pêcher depuis deux saisons en raison d’un moratoire imposé sur ces espèces, ce qui les prive de revenus depuis.

Ils dénoncent l’absence de discussion avec Pêches et Océans Canada et, surtout, avec la nouvelle ministre fédérale des pêches, Diane Lebouthillier.

Les pêcheurs pélagiques, il y en a qui ont seulement des permis de hareng et de maquereau et ça fait deux ans qu’ils sont oubliés par les gouvernements et nos élus , témoigne le pêcheur Norbert Duguay.

On a été oublié depuis deux ans.

Norbert Duguay est un pêcheur pélagique.

En marge de cette situation, l’usine de transformation de crevette voisine, Crevette du Nord Atlantique, située dans le secteur de L’Anse-au-Griffon, poursuit quant à elle ses opérations au ralenti.

