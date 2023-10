Le Conseil des jeunes d’Edmonton a présenté au conseil municipal les résultats d'un sondage sur les transports en commun dans lequel des jeunes estiment que les transports collectifs devraient améliorer leurs rapidité, abordabilité et sécurité.

À l'hôtel de ville mercredi, les élus et le conseil des jeunes ont indiqué vouloir continuer à trouver des solutions.

Le sondage a consulté 193 personnes âgées de 13 à 23 ans à travers la ville entre mars et juin 2022. Le questionnaire (Nouvelle fenêtre) (en anglais) souhaitait connaître leurs préoccupations en matière de transports collectifs. Il comprenait des questions à réponses longues, courtes et des questions à choix multiples.

Alain Humura, 20 ans, président des mesures politiques au Conseil des jeunes, souligne que l’effet de la COVID-19 a contribué aux besoins des jeunes.

Un grand défi c’est la perception de la sécurité , dit-il. Selon le sondage, 68 % des répondants aimeraient voir plus de sécurité dans les transports.

De plus, 71 % des personnes consultées trouvent que prendre l'autobus met trop de temps et 46 % estiment que réduire le coût des billets les inciterait à utiliser les transports en commun plus souvent.

Des objectifs et des recommandations

Le Conseil espère que ses recommandations pourraient rendre les transports collectifs plus accessibles et offrir plus d'options aux jeunes pour se déplacer dans la ville.

Il propose à la Ville, entre autres, d'aménager des trajets d'autobus, d’offrir des cartes de transport à prix réduit aux écoles et un meilleur accès au service de sécurité dans les transports.

Le conseil municipal souligne que ces suggestions sont prises en compte. Par exemple, depuis septembre, les autobus circulent plus fréquemment en dehors des heures de pointe.

Ouvrir en mode plein écran Amarjeet Sohi souligne que les conseils municipaux précédents n’ont pas assez investi envers les transports en commun. Photo : Radio-Canada / Manuel Carrilloa Avalos

Mais le maire d’Edmonton, Amarjeet Sohi, aimerait voir les profits accumulés par la vente des opérations d’assainissement aller vers les transports en commun.