La valeur des permis de construire en Saskatchewan a augmenté de 53 % en août 2023

Selon les données de Statistique Canada, la Saskatchewan a enregistré une augmentation mensuelle de 53,3 % de la valeur des permis de construire en août 2023. Le gouvernement saskatchewanais souligne qu'il s'agit de l'augmentation mensuelle la plus importante parmi les provinces.

Selon l'agence fédérale, la valeur totale des permis de bâtir en Saskatchewan était d’environ 262 millions de dollars en août 2023, soit une augmentation de 59 % par rapport à août 2022.

Les permis de bâtir résidentiels et non résidentiels ont augmenté considérablement d'une année à l'autre, soit de 46,1 % et de 72 %, respectivement, au cours de cette période , affirme la province dans un communiqué publié mercredi.

Ouvrir en mode plein écran La valeur des permis de bâtir a augmenté de 3,4 % au Canada par rapport à juillet. Photo : Radio-Canada

Le ministre provincial du Commerce et du Développement des exportations, Jeremy Harrison, se félicite de cette augmentation

Notre économie en croissance, combinée à d'importants investissements du secteur privé, crée des emplois [et] offre des occasions aux citoyens , affirme M. Harrison dans le communiqué.

Statistique Canada indique également que la valeur globale des permis de bâtir au Canada a enregistré une augmentation mensuelle de 3,4 % en août, atteignant ainsi 11,9 milliards de dollars.

Toutefois, cette croissance découle principalement des fortes hausses observées dans le secteur non résidentiel, compensant ainsi de légères baisses dans les projets de construction résidentielle.