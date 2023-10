Cinq chefs d’accusation pour l’homme qui s’est barricadé dans sa voiture au carré Davis

Christian Gagné, un vétéran de l’armée canadienne, a comparu mercredi après-midi au palais de justice de Chicoutimi depuis son lit d’hôpital.

Il est accusé de menaces de mort, de menaces à des biens matériels, d’incendie criminel, d’entrave au travail des policiers et de nuisance publique.

Son avocat, Charles Cantin, a demandé un examen psychiatrique pour évaluer sa responsabilité criminelle.

« On a demandé un examen sur sa responsabilité criminelle, qui est un examen d’au plus 30 jours. Monsieur va revenir devant le tribunal maximum le 10 novembre et d’ici là, on va réunir les conditions pour une remise en liberté éventuelle », explique l'avocat.

Vers 19 h mardi soir, Christian Gagné s'est stationné devant le quartier général du Service de police de Saguenay (SPS), puis s'est barricadé dans sa voiture. Tenant des propos décousus et manifestant de la détresse, il menaçait de le faire exploser.

Il s’est rendu vers 22 h 30 aux policiers de Saguenay et a été conduit à l’hôpital pour y recevoir des soins autant pour sa santé mentale que physique. Aucune personne n'a été blessée.

L’opération mérite une bonne note, selon les policiers

Selon le SPS , l’opération policière qui a eu lieu mardi soir s’est très bien déroulée.

On aurait tendance à se donner une très bonne note pour l'intervention d'hier. Je pense qu'on a réussi à faire les changements rapidement, à sortir de nos installations en vitesse, même si tout ça nous mettait un petit peu à court. Le périmètre de sécurité a aussi été établi de manière presque instantanée , estime Luc Tardif, relationniste aux affaires publiques du SPS .

Ouvrir en mode plein écran Luc Tardif était présent près des lieux de l'événement mardi soir pour informer les médias de l'état de la situation. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Sous les menaces d'explosion, le quartier général de la police de Saguenay a été évacué de manière efficace, sans interrompre la ligne 911, met-il de l'avant. À Saguenay et autre part sur notre territoire, on a des installations qui sont relativement similaires à celles qui sont au quartier général, en ce qui a trait au centre d’appels 911. Ces employés ont rapidement été transférés dans ce local et ont pu reprendre le service.

On doit continuer de donner le service même si on a un événement majeur.

Le SPS dispose de plans d'urgence pour ce genre d'événements. Malgré tout, Luc Tardif confie que ses équipes ont tout de même vécu un petit stress.

Ce sont nos installations qui sont visées. Notre personnel, nos gens civils qu'on qu'on veut garder avec nous, on craint pour leur sécurité, on veut que tout le monde soit correct, mais à un moment donné, il faut avoir la tête froide et faire cette intervention comme toute autre intervention , conclut-il.

Avec les informations de Mélanie Patry