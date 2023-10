La campagne de vaccination contre la grippe et la COVID-19 débute en force au Bas-Saint-Laurent avec, jusqu'à présent, près du double de personnes inscrites comparativement à l'an dernier. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la région ajoutera même de nouvelles plages horaires au cours des prochains jours afin de répondre à la forte demande.

Plus de 17 000 personnes ont déjà réagi à l'appel lancé par le CISSS du Bas-Saint-Laurent en prenant rendez-vous pour se faire vacciner contre les virus respiratoires. En comparaison, près de 9000 personnes étaient inscrites à pareille date l'an dernier.

Le CISSS a d’ailleurs bon espoir de surpasser le nombre de 40 000 personnes vaccinées en 2022.

Il faut savoir qu'il y a aussi la vaccination contre la COVID qui s’ajoute, alors on a bon espoir effectivement de se rendre au moins à ce chiffre-là, voire de le dépasser , précise son porte-parole, Gilles Turmel.

La vaccination est accessible gratuitement à l'ensemble de la population, mais le CISSS rappelle que certaines clientèles plus vulnérables sont priorisées.

On parle des personnes de 60 ans et plus, des personnes immunodéprimées, des femmes enceintes, des travailleurs de la santé évidemment, des personnes qui côtoient des bébés de moins de six mois , énumère M. Turmel.

Un sentiment de sécurité

À Rimouski, le centre de vaccination affichait complet dans la journée de mercredi avec 271 personnes inscrites. Plusieurs personnes rencontrées sur place ont parlé du sentiment de sécurité que leur procurent les vaccins.

Marjolaine Michaud est de ce nombre. La Rimouskoise souffre d’une maladie pulmonaire et trouve important d’obtenir les vaccins contre la grippe et la COVID-19 rapidement. Elle admet que son expérience passée dans le milieu de la santé lui a aussi servi de leçon.

C’est une sécurité à mon âge. Je travaillais dans le milieu de la santé. J’ai vu beaucoup de personnes qui étaient malades et qui ne se faisaient pas vacciner. Ça donne un exemple , estime-t-elle.

Le CISSS effectue en parallèle une campagne de vaccination dans les CHSLD. L'opération va également bon train avec environ 50 % des résidents du territoire ayant reçu une dose.

La directrice adjointe à la vaccination et au dépistage pour le CISSS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Ouellet, assure de son côté que l'approvisionnement en doses de vaccins n'est pas problématique dans la région contrairement à ce qui a été rapporté ailleurs au Québec.

Les personnes intéressées à prendre rendez-vous peuvent s'inscrire en visitant le portail Clic Santé ou en appelant au 1 866 445-0601.