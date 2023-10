Mathieu Betts, éternel chasseur de quarts-arrières et de records

Son nom est déjà un peu partout dans les livres des records du football collégial et universitaire québécois. Voilà maintenant Mathieu Betts aux portes de l’histoire de la Ligue canadienne de football. Un exploit qui impressionne tout le monde… sauf peut-être le principal intéressé.

Avec deux matchs à jouer à la saison régulière des Lions de la Colombie-Britannique, l’ailier défensif compte déjà 16 sacs du quart, soit un de moins que le record de la LCF pour un joueur canadien. Celui de Brent Johnson établi en 2005 dans le même uniforme des Lions.

Ce record canadien là, très honnêtement, je n'avais aucune idée c’était quoi avant le début de la saison. Je ne le saurais toujours pas si ce n’était des gens de l’extérieur , lance l’athlète de 28 ans de son domicile de Vancouver.

Mathieu Betts Photo : Radio-Canada / Geneviève Tardif

Fidèle à lui-même, Betts n’est pas très friand de discuter de ses exploits. Lorsqu’on évoque ses statistiques personnelles, il dévie la discussion vers le bon travail de ses coéquipiers et le mentorat de son entraîneur John Bowman. Ou encore les succès collectifs des Lions (11-6), déjà assurés du 2e rang dans l’association Ouest.

Presque du bout des lèvres, l’ancien protégé de Glen Constantin admet que sa saison 2023 est au-delà de ses attentes. Égaler ou battre la marque de Johnson serait spécial , mais il fait un effort conscient de ne pas y penser.

Quand tu pousses pour des sacs et des sacs, c’est là que ça ne vient pas.

Les leçons d’Edmonton

Mathieu Betts, faut-il le rappeler, en connaît un rayon quant à l’art du sac du quart. Aucun joueur dans l’histoire du football collégial division 1 ou du football universitaire québécois en a cumulé plus que lui.

N’empêche, il a eu besoin de quelques années pour trouver ses repères dans les rangs professionnels. Après deux saisons chez les Elks d’Edmonton, l’ancien numéro 9 n’affichait que deux sacs au compteur. Son arrivée chez les Lions, en 2022, a semblé le transformer, mais le principal intéressé ne le voit pas nécessairement ainsi.

Après une saison de sept sacs du quart en 2022, Betts en totalise déjà 16, en 2023. Le quart-arrière des Alouettes, Cody Fajardo, en a fait les frais. Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

Son jeu inspiré des dernières années, explique-t-il, a commencé en observant des coéquipiers plus expérimentés à Edmonton.

Quand tu es un jeune joueur dans la LCF ou à n’importe quel niveau, c’est comme si tu avais des œillères. Tu es tellement concentré sur ce que tu as à faire. Éventuellement, tu apprends à connaître le système et les libertés que tu as à l’intérieur de ça.

Une bataille cérébrale

D’un oeil extérieur, la confrontation entre un ailier défensif et un bloqueur peut sembler purement physique. Mathieu Betts la voit plutôt comme une bataille cérébrale durant les quelques secondes avant que le ballon soit mis en jeu.

Tu es capable de lire ou d’anticiper la protection offensive, de déterminer s’ils vont essayer de courir ou passer dépendamment du jeu, de la distance à franchir, des joueurs alignés dans le champ arrière, de la formation, du mouvement que tu vois. C'est beaucoup d'informations et quand tu deviens capable d’analyser ça rapidement, tu peux jouer de façon plus rapide.

Ancien ailier défensif vedette des Alouettes, John Bowman est maintenant l'entraîneur de la ligne défensive des Lions. Photo : Getty Images / Richard Wolowicz

Ces subtilités dans son travail, le Montréalais sait que son entraîneur les comprend. Ailier défensif vedette des Alouettes à l’époque où Betts était adolescent, John Bowman dirige aujourd’hui la ligne défensive des Lions.

Il comprend à quoi on pensait lorsqu’on fait des erreurs et comment on peut ajuster ça pour faire mieux. Et c’est quelqu’un qui a une intelligence humaine très, très élevée. Il croit en toi, il veut que tu réussisses et il est toujours positif , vante le meneur de la LCF au chapitre des sacs.

La Coupe Grey avant la NFL

Au-delà des records, Mathieu Betts a bon espoir que sa meilleure saison en carrière se traduira par l’ultime accomplissement collectif : une conquête de la Coupe Grey. Défaits par les Blue Bombers de Winnipeg samedi dernier, les Lions devront vraisemblablement prendre leur revanche en séries éliminatoires.

Tout porte à croire que si on veut se rendre au match de la Coupe Grey, ça va passer par Winnipeg , pointe le triple gagnant du trophée JP Metras, remis au meilleur joueur de ligne universitaire au pays.

Mathieu Betts dans l'uniforme des Bears de Chicago lors d'un match préparatoire, en 2019. Photo : Gracieuseté Bears de Chicago/Jacob Funk

Reste à voir s’il recevra un appel de la NFL une fois la saison terminée. Après avoir participé au camp des Bears de Chicago, à l'issue de sa carrière universitaire, puis à des essais avec les Jaguars et les Chargers, l’hiver dernier, Betts semble en meilleure position que jamais pour obtenir une véritable chance au sud de la frontière.

Pas question toutefois de se faire des attentes. Il aime Vancouver et préfère ne pas se projeter dans le futur. La NFL, ce n’est pas quelque chose qui me motive. Moi, je me réveille le matin, je me fais un café et je me prépare pour la partie de la fin de semaine suivante. Je veux être le meilleur joueur de football possible pour mon équipe et pour moi-même.

Tatoué Rouge et Or

En congé dimanche dernier, l’ailier défensif a d’ailleurs choisi d’écouter le match de son alma mater contre les Stingers de Concordia plutôt qu’un match de la NFL. Betts garde un oeil attentif sur les performances de son ancienne équipe et il n’est pas sans savoir que cette semaine en est une encerclée sur le calendrier.

Mathieu Betts soulève la coupe Dunsmore après la victoire du Rouge et Or de l'Université Laval contre les Carabins de l'Université de Montréal, en novembre 2018. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Le Rouge et Or a rendez-vous avec les Carabins, samedi après-midi, au Cepsum de l’Université de Montréal. Je me souviens de ces semaines-là en tant que joueur. C’est dans mes beaux souvenirs de football , lance celui qui compte parmi ses coéquipiers des Lions l’ex-Carabins David Ménard.

C’est toujours un 100 $ facile pour moi quand Laval et Montréal s’affrontent parce qu’on sort plus souvent qu’autrement victorieux , lance-t-il, sourire en coin.