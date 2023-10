Un peu plus d'un an après avoir fui un logement qu'elle partageait avec son ex-partenaire abusif, Elizabeth recherche de nouveau désespérément un appartement à Toronto.

Elizabeth est un pseudonyme. Nos collègues de CBC Toronto ont accepté de ne pas la nommer en raison de préoccupations concernant sa sécurité.

La mère célibataire de deux enfants vit dans un appartement d'une chambre dans le quartier Beaches, où son salon sert également de chambre pour faire de la place à ses enfants.

À 39 ans, elle se souvient avoir ressenti un sentiment de liberté et d'espoir lorsqu'elle a trouvé cet appartement, même si à 2300 dollars par mois, il coûtait plus cher qu'elle ne l’espérait.

Après des années de maltraitance, elle n'avait pas révélé à son ex-conjoint sa recherche de logement puisque qu'elle craignait sa réaction. Emménager dans son nouvel endroit plus petit lui a donné l'espace dont elle avait besoin.

Des modifications en 2016 de la Loi sur la location à usage d'habitation en Ontario autorisent les locataires à fuir les violences conjugales pour mettre fin à un bail sous 28 jours, mais cela ne règle pas la question du relogement.

Mais son propriétaire lui a récemment annoncé qu'il vendait son logement et qu'elle devra en trouver un autre une fois la transaction effectuée. J'ai l'impression que les murs se referment sur moi. Cela affecte mes enfants, je le vois , a-t-elle confié à CBC Toronto.

Les loyers record risquent d'empêcher les fuites

L'histoire d'Elizabeth n'est pas rare à Toronto selon les organisations qui soutiennent les femmes fuyant des relations abusives. Avec des loyers atteignant des sommets record, ces groupes craignent que plus de femmes — et dans une moindre mesure d'hommes — ne restent dans des situations violentes.

La violence basée sur le genre et la violence conjugale sont tellement préoccupantes que la Ville de Toronto l'a déclarée comme une épidémie en juillet. Elizabeth partage son histoire, car elle sait qu'il y a d'autres personnes comme elle qui se sentent piégées, ne sachant pas comment s’en échapper.

La crise des loyers de Toronto complique encore plus les fuites de situations violentes estiment les soutiens de cette cause.

Même si elle gagne plus que le Canadien moyen et bénéficie d'un solide soutien familial, à ce stade, dit-elle, elle s'en sort tout juste .

En septembre, le loyer moyen d'un logement d'une chambre à Toronto 2620 dollars selon le site web rentals.ca.

Deepa Mattoo, la directrice générale de la Clinique commémorative Barbra Schlifer, estime qu'il faut plus de logements et plus de ressources pour le logement d'urgence et pour les logements de transition.

Michelle Choe, avocate travaillant avec le Centre ontarien de défense des droits des locataires, souligne que 60 % des violences surviennent après la fin d'une relation.

Des millions des gouvernements

Les gouvernements ont reconnu ce risque. Depuis 2021, le gouvernement canadien s'est engagé à dépenser 1,14 milliard de dollars afin de faire progresser le Plan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

L'Ontario quant à lui a alloué 18,5 millions de dollars aux Villes sur trois ans à partir de 2021 dans le cadre de son programme de soutien au logement de transition pour financer l'accès à un logement sûr et abordable pour les survivantes de violence quittant une situation abusive.

Cependant, ces programmes provinciaux sont partagés avec les victimes de la traite des êtres humains et ses critiques disent qu'ils ne garantissent pas un logement immédiat aux victimes fuyant la violence.

Michelle Choe estime qu'il doit y avoir une approche synthétisée, qui comprend un soutien financier direct accru. Il n'y a rien pour assurer cette stabilité à long terme pour quelqu'un subissant de la violence basée sur le genre et l'impact financier que cela génère .

Sans solution pour créer un logement stabilisé à long terme ou protéger les droits des personnes subissant de la violence basée sur le genre, nous continuerons à voir une augmentation de l'itinérance

Pendant ce temps, Elizabeth ne se sent pas particulièrement optimiste quant à la garantie que les survivantes obtiendront ce dont elles ont besoin pour partir en sécurité et commencer à guérir.

Je ne sais pas comment cela va changer au niveau gouvernemental, mais plus nous en parlons et plus les gens le comprennent, espérons-le, plus cela mettra de pression sur les autorités pour qu'elles agissent , conclut-elle.

Avec les informations de Rahma Shafi, de CBC