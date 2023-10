La Gendarmerie royale du Canada a indiqué mercredi qu'elle augmentera la présence de ses agents à Richmound, en Saskatchewan, afin de surveiller « la reine du Canada », la conspirationniste Romana Didulo, et ses partisans. Ces derniers ont menacé des habitants du village de les « exécuter publiquement ».

Lors d'une conférence de presse dans la communauté mercredi, des représentants de la GRC ont indiqué qu'ils souhaitent éviter des affrontements entre le groupe de la conspirationniste, connue pour ses liens avec le mouvement QAnon, et entre les habitants de Richmound.

À la suite de leur expulsion de Kamsack, une ville située à environ 350 km à l'est de Saskatoon, Romana Didulo et ses partisans se sont établis dans une ancienne école de Richmound. Ils ont ensuite menacé des résidents de la municipalité, la semaine dernière.

La GRC indique avoir déployé une équipe d’intervention dans le village afin de calmer les tensions. Selon le surintendant principal de l'équipe de gestion du district sud de la GRC en Saskatchewan, Tyler Bates, la sécurité des habitants de Richmond est primordiale pour les forces de l’ordre.

« Il y a des messages en ligne qui leur ont fait peur et ils voulaient s’assurer que la [GRC] fait une enquête pour identifier ces activités criminelles et que la GRC est en train de faire une enquête associée à ces messages. »

Ils ont peur de marcher dans leur communauté.

Selon la GRC , l'enquête se poursuit et aucune accusation n'a été déposée pour l'instant à l'endroit de Romana Didulo ou de ses partisans. Elle indique aussi ne pas savoir combien de temps de groupe restera dans le village.

On va continuer à être présent dans la communauté pour assurer la paix et la sécurité. Il y a toujours beaucoup d’inquiétude et il est nécessaire que l’on continue l’enquête en cours , souligne Tyler Bates.

Avec les informations de Charlotte Marschall