Qu’est-ce que le Dôme de fer d’Israël?

Au cours des derniers jours, le Hamas a tiré des milliers de roquettes sur Israël. La plupart ont été détruites en plein ciel par le Dôme de fer. Comment ce puissant système de défense fonctionne-t-il? Explications en six questions.

1. Qu'est-ce que le Dôme de fer?

Il s’agit d’un système de défense antimissile qui permet de faire exploser des cibles ennemies en plein vol.

Le Dôme est composé d'une douzaine de batteries antiaériennes. Ces batteries, remorquées par des camions, sont équipées d’un lance-missiles, d’un radar et d’un système de commandes.

Une batterie antiaérienne couvre un rayon de 155 kilomètres carrés. Placées stratégiquement un peu partout dans le pays, les batteries formant le Dôme assurent ainsi la couverture de presque tout le ciel israélien.

Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Lorsqu’une roquette ou un missile ennemi est repéré par le radar, un ordinateur calcule rapidement sa trajectoire et son point d’impact. Si le projectile doit tomber sur une zone habitée, la batterie antiaérienne tire deux missiles pour le détruire. Si l'engin doit tomber en mer ou sur une zone inhabitée, on le laisse exploser au sol.

Le radar peut détecter un obus à une distance comprise entre 4 et 70 km.

Chaque batterie est équipée de trois ou quatre lanceurs qui comportent chacun 20 missiles.

Ouvrir en mode plein écran Des missiles provenant de la bande de Gaza sont interceptés par le Dôme de fer. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Francis Lamontagne, Getty Images

2. Depuis quand est-il utilisé?

Le Dôme de fer a été conçu après le conflit de 2006 entre Israël et le Hezbollah. Des milliers de roquettes avaient été tirées sur Israël en provenance du Liban, causant d’énormes dégâts et tuant des dizaines de civils.

Publicité

Israël a donc mandaté la société de défense publique Rafael Advanced Defense Systems pour développer un bouclier antimissile.

La première interception a eu lieu en avril 2011; le système a alors abattu un missile tiré sur la ville méridionale de Beer Sheva depuis la bande de Gaza.

D’abord utilisé près de la bande de Gaza, le système a ensuite été déployé dans le nord du pays, à la frontière avec le Liban, et autour de Tel-Aviv.

Depuis 2011, le Dôme de fer a intercepté des milliers de roquettes.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou inspecte un système d'interception du Dôme de fer sur un navire à la base navale d'Haïfa, en 2019. Photo : Reuters / POOL

3. L’attaque du Hamas a-t-elle réussi à contourner le Dôme de fer?

L’efficacité du Dôme de fer est estimée à 90 %, selon le ministère israélien de la Défense. En 2018, un chercheur estime (Nouvelle fenêtre) que l’efficacité n'est peut-être pas aussi élevée que le prétend le gouvernement israélien. D’ailleurs, il souligne que le système n’est pas infaillible.

Publicité

Notamment, le Dôme de fer ne réussit pas à intercepter avec autant de précision les projectiles lancés à très basse altitude.

De plus, le système est moins efficace lorsqu’il fait face à un nombre important de tirs ennemis; le Dôme de fer peut atteindre un point de saturation devant l’afflux de missiles.

C’est pourquoi le système a eu plus de difficulté à réagir aux milliers de roquettes tirées en peu de temps la fin de semaine dernière. Ça avait aussi été le cas en 2021, lorsque le Hamas avait tiré des vagues de centaines de roquettes par minute.

Enfin, il faut rappeler que ce système de défense aérienne est conçu pour réagir aux menaces à courte portée et non aux armes guidées. Ainsi, si le Hezbollah ou le Hamas utilisent des munitions à guidage de précision, celles-ci pourraient échapper au Dôme de fer.

Ouvrir en mode plein écran Le Dôme de fer tire un missile pour intercepter une roquette lancée au-dessus de la ville d'Ashdod, le 8 juillet 2014. Photo : Getty Images / Ilia Yefimovich

4. Combien coûte ce système?

Chaque batterie antimissile coûte environ 100 millions de dollars américains, et chaque missile intercepteur, environ 50 000 $ US.

Le Dôme de fer a été développé à l’origine sans l’aide des États-Unis, mais en 2011, les Américains ont commencé à soutenir financièrement le programme. En retour, le Congrès américain a exigé le partage de technologies et la coproduction. Aujourd’hui, une partie des batteries de missiles antiroquettes est fabriquée aux États-Unis par la compagnie Raytheon.

Le soutien des États-Unis pour l'élaboration de ce système fait partie d’un vaste programme d’aide militaire à Israël dont la valeur, selon un accord entre les deux pays, s'élève à 38 milliards de dollars américains entre 2019 et 2028 (Nouvelle fenêtre).

De 2011 à 2021, les États-Unis ont investi au total 1,6 milliard de dollars américains dans le Dôme de fer en Israël. En septembre 2021 (Nouvelle fenêtre), un budget supplémentaire d’un milliard de dollars américains a été autorisé pour le Dôme.

5. Quels autres moyens emploie Israël pour protéger sa frontière?

Si le Dôme de fer joue un rôle clé dans la défense aérienne israélienne, il n’est pas le seul système antiaérien déployé par Israël. La défense israélienne utilise notamment le système David’s Sling (Fronde de David) – également connu sous le nom de Magic Wand (Baguette magique) –, qui peut détruire des missiles balistiques de courte et moyenne portée (de 70 à 250 km), des missiles de croisière et d'autres roquettes de gros calibre. Il y a aussi le Arrow-3, qui peut intercepter des missiles balistiques au-delà de l’atmosphère et qui a une portée de 2400 km.

Ouvrir en mode plein écran Le système antimissile israélien Dôme de fer intercepte une roquette lancée depuis la bande de Gaza. Photo : Reuters / Amir Cohen

6. Quels pays possèdent ce type de système?

Ouvrir en mode plein écran Le ministre israélien de la Défense, Ehoud Barak, en compagnie du secrétaire américain à la Défense, Leon Panetta, en 2012. Photo : The Associated Press / Mark Wilson

Plusieurs pays ont acheté ou envisagé d’acheter des composants radar ou l’ensemble du Dôme de fer.

En 2019, les États-Unis ont annoncé qu’ils achèteraient et testeraient une version du Dôme de fer (Nouvelle fenêtre) pour compléter leur système de défense antimissile Patriot. Ce dernier intercepte des avions, des missiles de croisière et des missiles balistiques, contrairement au Dôme de fer, qui intercepte des armes à courte portée.

L’Azerbaïdjan (Nouvelle fenêtre) aurait acheté une version du Dôme de fer israélien en mai 2021.

En juin 2021, le gouvernement sud-coréen (Nouvelle fenêtre) a annoncé son intention de consacrer plus de 2,5 milliards de dollars américains à la recherche et au développement afin de créer et de mettre en œuvre, d'ici 2035, un système pour défendre sa péninsule.

En janvier 2021, la Slovaquie (Nouvelle fenêtre) a annoncé un accord avec Israël pour l'acquisition de 17 systèmes radar, au coût de 182 millions de dollars américains.

Récemment, l’Allemagne (Nouvelle fenêtre) et Israël ont signé un accord de 3,5 milliards de dollars américains pour l’achat du système de défense antimissile Arrow-3. La Finlande (Nouvelle fenêtre) a aussi annoncé au printemps 2023 l’acquisition du système David’s Sling pour la somme de 345 millions de dollars américains. En 2018, le Royaume-Uni a également acquis la technologie utilisée dans le Dôme de fer pour créer son système Sky Sabre.

Ailleurs en Europe, la Roumanie et la Hongrie ont manifesté leur intérêt pour le système, sans toutefois annoncer de contrat.

En avril 2016, le ministère de la Défense de Singapour (Nouvelle fenêtre) a annoncé l'achat du système de radar multimission (MMR) ELM-2084 utilisé dans le Dôme de fer.

En 2015, le ministère canadien de la Défense (Nouvelle fenêtre) a annoncé l’acquisition de la technologie radar utilisée dans le Dôme de fer israélien.