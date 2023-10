L'entreprise suisse H55, spécialisée dans les systèmes de propulsion électrique et de gestion de batteries, annonce le début de la construction des locaux de sa filiale canadienne, à Longueuil. De gauche à droite : Catherine Fournier, mairesse de Longueuil; Martin Larose, directeur général de H55; et André Borschberg, cofondateur et président exécutif de H55.

Photo : Radio-Canada / Sébastien Lauzon