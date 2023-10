Le festival de démos de jeux Néo Fest bat son plein sur Steam

Cette semaine, les joueurs et les joueuses peuvent lancer des centaines de démonstrations de jeux vidéo à paraître prochainement sur la plateforme vidéoludique Steam, et voir leurs développeurs et développeuses en discuter en direct. Parmi les titres pour PC à ne pas manquer, on en trouve quelques-uns conçus au Québec et au Canada.

Dans Été, du studio montréalais Impossible, les joueurs et les joueuses incarnent un peintre en devenir, parti visiter la métropole québécoise le temps d’un été. Le but du jeu est d’étaler de la couleur lors d’explorations de la ville, afin d’immortaliser ses merveilles sur les toiles du personnage.

Été est un jeu de peinture relaxant qui combine exploration, créativité ainsi qu’une histoire riche en aventures , peut-on lire sur Steam.

La sortie du jeu Été est prévue en 2024.

Checkmate Showdown

Les studios montréalais Manavoid Entertainment et BadRez Games font la paire avec ce jeu vidéo multijoueur qui allie les stratégies du jeu d’échecs à la précision des jeux de combat.

La sortie du jeu est prévue le 15 novembre prochain.

Cobalt Core

Le jeu vidéo de science-fiction Cobalt Core, publié par le studio vancouvérois BYG, a lancé sa démo sur Steam.

Les joueurs et les joueuses peuvent s’attendre à un jeu tactique d’inspiration rétro, avec des graphismes pixélisés en 2D.

Esquivez les missiles, alignez vos canons et explosez-les... Puis essayez de décrypter ces boucles temporelles avant qu'il ne soit trop tard! , décrit-on sur la plateforme.

La sortie du jeu Cobalt Core est prévue le 8 novembre.

This Bed We Made

This Bed We Made, un jeu de mystère à la troisième personne du studio indépendant montréalais Lowbirth Games, ne fait pas partie du festival de Steam, mais les joueurs et les joueuses peuvent tout de même mettre la main sur la démo gratuite du jeu sur la plateforme.

Les joueurs et les joueuses y incarnent une femme de ménage d’un hôtel des années 1950 qui fouine dans les chambres de la clientèle pour découvrir leurs secrets lugubres.

L’équipe affiche même sur Steam un décompte en direct pour suivre à quel moment le jeu sera déployé, soit le 1er novembre.

Enshrouded

Le titre Enshrouded n’est pas canadien, mais bien Allemand, et il figure en tête de liste des démonstrations les plus populaires du festival de Steam jusqu’ici.

Il s’agit d’un jeu de rôle d’action, de survie et d’artisanat, en monde ouvert (Open World) qui offre des paysages tantôt montagneux, tantôt désertiques, à couper le souffle.

Le studio Keen, qui développe le jeu, se contente de dire que le jeu sortira prochainement sur Steam, sans fournir de calendrier.

Le Steam Néo Fest se poursuit jusqu’au 16 octobre.