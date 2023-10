Depuis le 10 octobre, il est possible de recevoir les doses de rappel des vaccins contre la COVID-19 et la grippe en Colombie-Britannique.

Le Centre de contrôle des maladies (BCCDC) signale que les infections, les hospitalisations et les décès causés par la COVID-19 ont augmenté dans la province et rappelle que se faire vacciner est le moyen le plus efficace de rester en sécurité pendant cette saison des maladies respiratoires .

Voici ce que vous devez savoir sur la nouvelle campagne de vaccination.

1- Qui peut se faire vacciner?

Toute personne âgée de six mois et plus peut recevoir en même temps les vaccins mis à jour contre la grippe et la COVID-19.

COVID-19 : tout sur la pandémie Consulter le dossier complet COVID-19 : tout sur la pandémie Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Cependant, la province invite d’abord les populations prioritaires, c’est-à-dire :

les aînés de 65 ans et plus;

les résidents des établissements de soins de longue durée;

les populations autochtones;

les personnes enceintes;

les travailleurs du domaine de la santé;

et les personnes souffrant de problèmes de santé chroniques (exemples : cancer, hépatite C, diabète).

COVID-19 : une dose de rappel du vaccin est désormais offerte.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Phare Ouest. COVID-19 : une dose de rappel du vaccin est désormais offerte ÉMISSION ICI PREMIÈRE Phare Ouest Écouter l’audio (COVID-19 : une dose de rappel du vaccin est désormais offerte. 11 minutes 20 secondes) Durée de 11 minutes 20 secondes 11:20

2- Comment prendre rendez-vous pour recevoir les vaccins?

Des invitations sont envoyées par courrier électronique ou par texto à toutes les personnes ayant reçu un vaccin contre la COVID-19 en Colombie-Britannique. L’invitation comporte un lien direct pour prendre rendez-vous en ligne pour les deux vaccins.

La province rappelle que, si vous avez déjà reçu un vaccin contre la COVID-19 en Colombie-Britannique, vous êtes déjà inscrit au système Get Vaccinated et qu’aucune action n’est requise.

Les vaccins sont disponibles dans les pharmacies, les cliniques des autorités sanitaires et les cabinets de certains prestataires de soins de santé primaires.

3- Que faire si vous n'avez jamais été vacciné en Colombie-Britannique?

Inscrivez-vous au système Get Vaccinated pour recevoir votre invitation à prendre rendez-vous.

L’option la plus rapide est en ligne sur le site web Get Vaccinated (Nouvelle fenêtre) (en anglais). Le public peut également s’inscrire au système et prendre rendez-vous par téléphone ou à un bureau de Service BC.

Le service téléphonique offre une option en français.