Le classement patrimonial du Fort-de-Beaumont devant les tribunaux

Des promoteurs poursuivent le gouvernement du Québec pour avoir classé, à titre de bien patrimonial, les ruines d’une base de canon située au cœur de leur ensemble résidentiel, avec pour résultat d’y empêcher la vente de terrains et la construction de maisons. Ils allèguent que la démarche visant à protéger les vestiges du Fort-de-Beaumont est illégale et constitue une expropriation déguisée.

Le 8 septembre dernier, les propriétaires de l’entreprise Gestion Breton Martineau Inc., Simon Breton et Henriette Martineau, ont déposé devant la Cour supérieure du Québec une poursuite en dommages-intérêts contre le ministère de la Culture et des Communications et son ministre, Mathieu Lacombe.

Ce recours vise à faire déclarer illégaux, invalides et inopérants les avis de classement du Fort-de-Beaumont. Les promoteurs réclament également la somme de 100 000 $ à titre de dommages moraux.

Ouvrir en mode plein écran La base de canon nord-ouest fait partie des vestiges du Fort-de-Beaumont qui ont été classés à titre de biens patrimoniaux. Photo : Radio-Canada / Louis Gagné

Si le tribunal devait maintenir les avis, ils lui demandent de condamner les défendeurs à leur verser la somme de 1,495 million $ en dommages compensatoires pour les neuf terrains qu'ils disent être maintenant incapables de vendre.

Il n'y a personne qui veut construire [une résidence] autour d'une masse de ciment comme celle-là, qui est vraiment affreuse , confie Simon Breton en entrevue à Radio-Canada.

À noter que la Municipalité de Beaumont est également visée par la poursuite.

Domaine Saint-Laurent

Entre 2009 et 2012, Gestion Breton Martineau Inc. a acquis deux terres donnant sur le côté nord de la route 132, à Beaumont, pour y construire un ensemble résidentiel d’une centaine d’unités portant le nom de Domaine Saint-Laurent.

Ces terres abritent les vestiges du Fort-de-Beaumont, une installation de défense côtière construite durant la Première Guerre mondiale qui a été en activité jusqu’en 1917. Le site comprend un abri à munitions, également appelé poudrière, et deux bases de canon, parfois désignées sous l’appellation de casemates, dont l’une a été détruite en 2022.

Ouvrir en mode plein écran La base de canon sud-est a été détruite en 2022 avec l’accord de la Municipalité de Beaumont et du ministère de la Culture et des Communications. Photo : Radio-Canada / Louis Gagné

Le conseil municipal de Beaumont a adopté en 2014 et en 2016 deux règlements pour citer comme biens patrimoniaux les bases de canon et la poudrière.

Le maire David Christopher est plus tard revenu sur son intention de citer les bases en raison des coûts élevés associés à leur préservation.

Règlement 743

Lors de la séance du conseil municipal du 2 août 2021, l’administration Christopher a déposé le projet de règlement 743, qui abrogeait les règlements de citation de manière à ne protéger que l’abri à munitions.

L’abri se trouve sur un terrain que les promoteurs ont cédé à la Municipalité en 2016.

Ouvrir en mode plein écran Simon Breton affirme que sa conjointe et lui avaient reçu le feu vert de la Municipalité de Beaumont pour construire des résidences à l’emplacement des deux bases de canon. Photo : Radio-Canada

Simon Breton affirme qu’à partir de ce moment, l’intention de la Municipalité de renoncer à protéger les bases de canon pour préserver uniquement l’abri à munitions ne laissait place à aucun doute, tout comme sa volonté de permettre la construction de résidences à l’emplacement des casemates.

Il n'y a rien à comprendre

Ils m’ont dit : "enlève les masses de béton à tes frais, puis tu bâtis des maisons. Nous autres, ce qu'on veut, c'est des taxes". Puis là, la Municipalité et le maire ont complètement viré de bord. Il n'y a rien à comprendre , déplore Simon Breton.

Le plan de la Ville était clair, puis il était écrit aussi. Toutes les ententes étaient signées. Ils ne voulaient garder aucune base.

Le 16 novembre 2021, la Municipalité de Beaumont a tenu une consultation publique sur le projet de règlement 743. Au procès-verbal de la réunion, on peut lire qu’une majorité de citoyens y ayant participé étaient favorables à l’idée de ne préserver que l’abri à munitions.

Ouvrir en mode plein écran La poudrière se trouve sur un terrain de la Municipalité situé à une centaine de mètres de la base de canon restante. Photo : Radio-Canada / Louis Gagné

Le 29 novembre, le conseil municipal a adopté une version modifiée du règlement 743 qui visait non seulement l’abri à munitions, mais également la casemate nord-ouest située sur le terrain des promoteurs.

La construction de résidences sur les lots touchés par le nouveau règlement n’était désormais plus possible.

Les citoyens ont été consultés sur l'hypothèse que les deux masses de ciment [...] étaient pour disparaître et qu'il ne resterait que l'abri à munitions. Les citoyens se sont montrés d'accord avec ça. Ils ne se sont jamais déclarés d'accord avec le maintien d'une base de canon [...] Malheureusement, l'adoption du règlement 743 [...] a été faite en quelque sorte en fraude à la loi , dénonce l’avocat des promoteurs, Me Réjean Roy.

Feu vert

Ses clients assurent pourtant avoir obtenu le feu vert de la Municipalité pour procéder, à leurs frais, aux travaux d’infrastructure de la phase 2 du Domaine Saint-Laurent, lesquels ont nécessité des investissements de plus de 3 millions $. Quand le règlement 743 a été adopté, les travaux étaient en voie d’être exécutés.

Le 24 février 2022, le ministère de la Culture et des Communications a publié un avis d’intention de classement d’un bien patrimonial à l’égard du site du Fort-de-Beaumont. Il lui a attribué officiellement le statut de site patrimonial le 4 août dernier.

Ouvrir en mode plein écran Me Roy soutient qu’il n’y a pas d’acceptabilité sociale autour de la préservation de la base de canon nord-ouest. Photo : Radio-Canada

Me Roy conteste la légalité du processus ayant mené à la citation et au classement de la base de canon nord-ouest. Il soutient que les avis visant le terrain de ses clients sont abusifs, déraisonnables et illégaux .

La décision a été prise dans un processus irrégulier et [...] est totalement déraisonnable parce qu'elle va à l'encontre du gros bon sens.

L’avocat reproche notamment au Ministère d’avoir ignoré deux rapports d’expertise commandés par la Municipalité de Beaumont. Le premier, daté de 2021, a été rédigé par l’ingénieur Marcel Leblanc. Il a conclu que les masses de béton effritées se trouvant sur le terrain des promoteurs étaient non récupérables .

Potentiel archéologique nul

Le second rapport a été publié en 2022 par l’archéologue Louis Gilbert. On peut y lire que le potentiel archéologique résiduel du terrain abritant les deux casemates est maintenant nul .

Ouvrir en mode plein écran L'ingénieur Marcel Leblanc évaluait à 250 000 $ le coût de restauration de chaque base de canon. Photo : Radio-Canada / Louis Gagné

Me Réjean Roy ajoute que le ministère de la Culture et des Communications n’a pas tenu compte d’une pétition signée au printemps 2022 par 70 propriétaires et résidents du Domaine Saint-Laurent qui demandaient au Conseil du patrimoine culturel du Québec de renoncer à classer la base de canon nord-ouest.

Acceptabilité sociale mitigée

Me Roy souligne à cet effet que dans un avis daté du 22 juin 2022, les experts du Conseil écrivaient avoir constaté une acceptabilité sociale mitigée à l’égard du projet de classement du Fort-de-Beaumont. Ils recommandaient à la Municipalité et aux promoteurs de trouver des solutions de protection et de mise en valeur des vestiges acceptables pour tous les citoyens .

Il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour des bases de canon et le ministre nous en impose. Ce qui va à l'encontre de la volonté de la population. À un moment donné, le gros bon sens va devoir prévaloir quelque part , lance l’avocat.

Ouvrir en mode plein écran Me Roy reproche au ministère de la Culture et des Communications de ne pas avoir tenu compte des rapports d’expertise commandés par la Municipalité de Beaumont. Photo : Radio-Canada

Il soutient que si l’avis de classement du 4 août 2023 est maintenu tel quel, le gouvernement se trouvera à exproprier illégalement ses clients, sans indemnité, tout en les forçant à prendre à leur charge la conservation impossible des vestiges restants sur leur terrain .

Autre recours

Dans un premier recours intenté en mai 2022 et modifié en mars 2023, Simon Breton et Henriette Martineau réclamaient à la Municipalité de Beaumont et à son maire la somme de 2,095 millions de dollars. Cette poursuite a été suspendue jusqu’au 5 octobre 2023.

Me Roy mentionne qu’une conférence de gestion est prévue devant le juge Éric Hardy ce vendredi pour déterminer si la suspension sera prolongée ou si les deux dossiers seront fusionnés.

Ouvrir en mode plein écran La première version du projet de règlement 743 prévoyait une dépense de 324 287,12 $ pour l’aménagement, sur le terrain de l’abri à munitions, d’un parc municipal comprenant un projet commémoratif des vestiges du Fort-de-Beaumont. Photo : Radio-Canada / Louis Gagné

Le ministère de la Culture et des Communications et le cabinet du ministre Mathieu Lacombe n'ont pas donné suite aux questions de Radio-Canada.

De leur côté, la Municipalité de Beaumont et son maire, David Christopher, n’ont pas voulu commenter le dossier tant que le processus judiciaire poursuit son cours.

Avec la collaboration d’Audrey Paris