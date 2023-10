Créations Thermodoor équipée pour poursuivre sa croissance à Preissac

Créations Thermodoor est maintenant bien équipée pour augmenter sa productivité et développer de nouveaux marchés au Québec et en Ontario.

L’entreprise de Preissac produit des portes d’armoires en polymère, en MDF et en thermoplastique sur mesure depuis 20 ans. Elle fait travailler une vingtaine de personnes.

Au cours de la dernière année, Thermodoor a investi 5,4 millions de dollars dans l’ajout de 14 000 pieds carrés et de nouveaux équipements tournés vers l’automatisation. Elle espère ainsi être en mesure de quintupler sa production et de réduire ses délais de livraison.

Investissement Québec a confirmé mercredi sa participation de 3 millions de dollars dans le projet, soit 1,5 M$ provenant de ses fonds propres et 1,5 M$ du programme ESSOR.

Ouvrir en mode plein écran Pierrick Picard-Fiset, directeur d'usine pour Créations Thermodoor à Preissac. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

C’est une belle annonce. C’est grâce à eux qu’on a pu concrétiser notre projet. C’est un projet qu’on avait depuis un bon moment. On a décidé de le concrétiser afin d’être plus compétitifs et développer de nouveaux marchés , mentionne le directeur d’usine Pierrick Picard-Fiset.

Ça apporte des emplois plus attrayants. On évite tous les mouvements répétitifs. Ce sont vraiment des machines à la fine pointe de la technologie. Notre production est beaucoup plus facile et, avec ces machines, on devrait aussi éviter beaucoup de rejets.

M. Picard-Fiset a exprimé la fierté de l’entreprise de poursuivre son développement à Preissac et d’avoir fait affaire avec des entrepreneurs régionaux pour l’agrandissement de l’usine. La structure d’acier est québécoise.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre Christopher Skeete est entouré, de gauche à droite, de Donald Rheault, maire de Preissac, Nicolas Dubé, gestionnaire financier, la députée Suzanne Blais, les cofondateurs Sylvain Pelchat et Diane Audet, Pierrick Picard-Fiset, directeur de l'usine Créations Thermodoor, et Nancy Lefebvre, directrice régionale d'Investissement Québec. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

L’innovation en région

Présent pour procéder à cette annonce en compagnie de la députée d’Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, le ministre délégué à l’Économie, Christopher Skeete, a insisté sur l’importance pour Québec de soutenir l’innovation dans les régions.

Avez-vous remarqué la fierté qui habitait Pierrick quand il parlait de faire rayonner son village au Québec et en Ontario? Cette annonce-ci coche beaucoup de cases. Elle coche la case du développement économique régional, la case du développement en général et aussi l'augmentation de la productivité pour faire face à la pénurie de main-d’oeuvre. Alors, voici une entreprise qui a compris le message que c’est avec ces investissements qu’on peut réussir les prochaines étapes de notre développement , a fait valoir le ministre Skeete.