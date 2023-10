La SFM veut réduire la taille de son C.A. six ans après que sa taille a presque triplé

La Société de la francophonie manitobaine (SFM) envisage de réduire la taille de son conseil d’administration (C.A.), six ans après qu’il est passé de 8 à 21 membres. Une proposition en ce sens sera débattue jeudi soir lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisation.

Avec 22 membres [ndlr, le 22e est un ajout récent], la taille du C.A. est trop grande et ne permet pas l’engagement de tous les membres , relève un rapport de Prairie Research Associates (Nouvelle fenêtre) (PRA), commandé par la SFM . Ce document fait le bilan de la mise en œuvre des propositions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire de la SFM , tenue en 2017, ainsi que de sa structure de gouvernance.

Le rapport relève que la taille du C.A. de la SFM est inhabituelle . Jusqu'en octobre 2017, le C.A. était composé de huit personnes. Il a été agrandi à 21 personnes cette année-là et plusieurs catégories d'administrateurs ont été créées, dont certains sont nommés par des organisations. Le but de ces changements était notamment d'améliorer la représentation de la diversité des intérêts de la francophonie auprès de la SFM .

Dans les faits, la représentation n'est pas toujours au rendez-vous. Radio-Canada a analysé les ordres du jour et les procès-verbaux de cinq réunions mensuelles du conseil d’administration tenues entre le 27 juin 2022 et le 11 mai 2023, ainsi qu’une réunion extraordinaire tenue le 23 août dernier, et a constaté que, très souvent, il manquait de nombreuses personnes lors de ces rencontres.

Par exemple, Stéphane Dorge, qui représente le Réseau Compassion, n’a assisté qu’à deux des six réunions. Même chose pour Janelle Lapointe, qui représente les femmes au sein du C.A. D’autres, comme Alphonse Lawson (culture), Nicole Cazemayor (santé et services sociaux), Monique Guénette (éducation) ou encore Émilie Morier-Roy (jeunes) n’ont assisté qu’à la moitié des rencontres.

Au final, seuls Angela Cassie (présidente) et Philippe Mailhot (patrimoine) ont assisté à toutes les rencontres analysées (hormis des membres du personnel). Environ la moitié du C.A. participe aux rencontres régulières , relève d’ailleurs le rapport de PRA .

Le nombre de personnes, le plus grand défi selon Daniel Boucher

De l'aveu même du directeur général de la SFM , Daniel Boucher, le plus grand défi qu'on avait, c'était le nombre de personnes .

On n'est pas fait pour le genre de système qu'on avait bâti dans le sens qu’on avait des secteurs, des clientèles, des groupes institutionnels, des cycles. C'était compliqué , ajoute-t-il.

Le C.A. de la SFM est composé de membres élus à l’assemblée générale annuelle de la SFM , de sièges réservés à la Corporation catholique de la santé du Manitoba, la Division scolaire franco-manitobaine et l’Université de Saint-Boniface, de sièges pour d'autres organismes présélectionnés et de sièges pour des représentants de certains secteurs, comme la culture ou les sports.

Ouvrir en mode plein écran Daniel Boucher est le directeur général de la Société de la francophonie manitobaine. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

La taille du conseil d’administration n’a cependant pas empêché l’organisation qui représente les francophones au niveau politique dans la province de fonctionner. Le rapport PRA souligne d’ailleurs que la SFM semble continuer à s’acquitter de sa mission et de ses principales activités .

Quotidiennement, c'était pas toujours un problème, mais on ressentait le fait qu’il fallait qu'on change quelque chose. Faire des propositions puis [...] attendre deux jours pour un vote, c'est pas évident. [À] 10 personnes ou 12 personnes ou 8 personnes, c'est pas mal plus simple , précise Daniel Boucher.

Pas de discussions efficaces au C.A.

Reste que, selon le rapport de PRA , le C.A. n’est devenu plus qu’un lieu d’enregistrement de décisions déjà prises. La plupart du temps, le C.A. reçoit de l’information et valide des décisions recommandées par la direction et/ou le C.E. Le C.A. ne peut pas discuter efficacement de dossiers, dû à sa taille et au manque de temps.

À cela s’ajoute un faible niveau d’engagement des membres. Un nombre limité de personnes s’expriment, et certaines le font très peu pendant tout leur mandat, ce qui semble dû [...] à un manque de temps lors des rencontres , peut-on encore lire.

L’augmentation de la diversité, qui était aussi un des objectifs, ne semble pas non plus avoir été atteinte malgré l’agrandissement du conseil d’administration. Le règlement administratif ne spécifie aucun objectif de diversité, et des personnes consultées soulignent le manque de diversité au sein du C.A. et des comités, qui comptent peu de diversité de genre, de race et de groupe ethnique , stipule le rapport

La proposition qui sera débattue jeudi soir a donc plusieurs objectifs et propose, entre autres de modifier la composition du C.A. et réduire sa taille tout en se souciant de sa représentativité et de sa diversité et de trouver un modèle pour répondre aux objectifs de la refonte concernant une meilleure consultation ou participation des secteurs, des clientèles et des institutions .

L’Accueil francophone bientôt indépendant?

Le rapport revient aussi sur le projet de séparer l’Accueil francophone de la SFM . Cette séparation devait d’abord avoir lieu en 2019, mais elle a été maintes fois reportée.

D’abord prévu pour 2019 puis 2020, l’achèvement est maintenant prévu pour 2023. Le processus d’incorporation de l’organisme a dû franchir plusieurs longues étapes, dont la clarification des relations avec les bailleurs de fonds et l’obtention d’un numéro d’organisme de bienfaisance , rappelle le document.

Radio-Canada a aussi constaté qu’un C.A. non élu a été constitué pour l’Accueil francophone et sa première rencontre a eu lieu le 30 mai 2022, selon des documents de la SFM . La présidente du C.A. de la SFM Angela Cassie, son directeur général adjoint Jean-Michel Beaudry, Daniel Boucher et la directrice de l’Accueil francophone, Bintou Sacko, le composent.

Ouvrir en mode plein écran Les locaux de l'Accueil Francophone du Manitoba à Saint-Boniface. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Simon Deschamps

Daniel Boucher explique qu’il est normal qu’il n’y ait pas eu de vote pour choisir le C.A. puisque c’est de l’intérim . Pour la transition, c’est ce qu’on a décidé de faire parce qu'on est tous des gens connaissants. Ça a été approuvé par le C.A. de la SFM , précise-t-il.

Reste que l’échéance de 2023 ne devrait pas, non plus, être atteinte, selon M. Boucher. Une nouvelle rencontre du C.A. de l’Accueil francophone doit avoir lieu prochainement et il vise que le processus soit terminé d’ici le mois d’avril prochain. Il espère aussi qu’une première assemblée générale d’un Accueil francophone indépendant ait lieu d’ici six mois.