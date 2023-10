Un accaparement des terres agricoles dénoncé dans La Mitis

Une poignée d’investisseurs et d’entreprises agricoles auraient acquis plusieurs terres agricoles dans La Mitis, sans pour autant les exploiter, accuse le député Pascal Bérubé. Il presse le ministre de l’Agriculture, dans la foulée des consultations nationales dans le domaine, de limiter la spéculation des terres, qui pourrait mener à une « déstructuration » du milieu agricole, d’après lui.

Le député de Matane–Matapédia reproche à ces acheteurs provenant d’ailleurs au Québec d’avoir mis la main sur des terres agricoles de la région totalisant 2233 hectares pour les liquider et les laisser à l’abandon. On va perdre notre vitalité dans la ruralité , s’inquiète l’élu péquiste.

Ouvrir en mode plein écran De gauche à droite, Yannick Côté, président du syndicat de La Mitis de l'UPA, Bruno Paradis, préfet de la MRC de La Mitis, et Pascal Bérubé, député de Matane–Matapédia Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Ça nuit à la relève, ça nuit à la croissance de nos entreprises locales , se désole pour sa part Yannick Côté, président du syndicat de La Mitis de l’ UPA . Son regroupement confirme qu’une dizaine de fermes laitières et bovines sont passées aux mains d’entreprises de l’extérieur de la région.

Ce phénomène accroît le prix des terres agricoles et rend plus difficile la reprise de ces fermes par des agriculteurs du coin, à leur avis.

L’acquisition d’une terre agricole par un non-agriculteur est tout à fait légale. Une fois la transaction complétée, ce dernier met alors la main sur le terrain ainsi que la machinerie qui y est située et possède le loisir d’en faire ce qu’il veut.

Ouvrir en mode plein écran En 2022, la moitié des transactions agricoles au Québec ont été faites par des non-agriculteurs, selon l'UPA. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Là où le bât blesse, arguent les élus, c’est, par exemple, lorsque les troupeaux laitiers et la machinerie sont vendus à l’encan, ce qui diminue fortement le potentiel de reprise par une nouvelle entreprise d’élevage de notre région , peut-on lire dans un communiqué.

Quand on perd des entreprises [locales], on vient mettre en péril le développement d’un milieu au grand complet.

Le mois dernier, Radio-Canada révélait que le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon détenait 150 hectares de terres agricoles dans le Témiscamingue, alors que son parti promettait aux dernières élections de limiter la superficie que pourrait avoir un non-agriculteur . Le principal intéressé s’était défendu d’être un spéculateur .

Ouvrir en mode plein écran Une ferme agricole de Saint-Donat Photo : Radio-Canada / François Gagnon

À l’échelle provinciale, l’ UPA avait calculé que la moitié des acquisitions agricoles en 2022 ont été réalisées par des non-agriculteurs.

C’est un dossier que l’on suivait , commente le préfet Bruno Paradis, mais on s’aperçoit que dans les dernières années, les derniers mois, il y a eu une accélération de la situation .

Investisseur estrien, terres mitissiennes

Selon ce qu'a constaté Radio-Canada, 1600 de ces plus de 2000 hectares détenus par des entreprises agricoles dans La Mitis appartient à un seul homme, originaire de Stoke, en Estrie.

Le Groupe Mario Côté est propriétaire d'au moins une dizaine de terres dans les municipalités de Saint-Donat et de Sainte-Luce. Il possède plus de 200 terrains agricoles au Québec et en Ontario, des usines de transformation de la viande, des meuneries, des flottes de camions et plusieurs centaines d’employés.

Ouvrir en mode plein écran Page d'accueil du site Internet du Groupe Mario Côté, entreprise agricole originaire de l'Estrie Photo : Capture d'écran / Groupe Mario Côté

Au bout du fil, le principal intéressé affirme avoir acquis plusieurs terres, de L'Isle-Verte à Saint-Noël, dans La Matapédia, mais rétorque qu'il a l'intention de les cultiver à lui seul.

D'autre part, les fermes laitières que le groupe a achetées ne sont plus en activité en raison de leur désuétude, fait valoir son propriétaire.

Ouvrir en mode plein écran La Ferme Mekanie de Sainte-Luce est passée aux mains du Groupe Mario Côté. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

On sent qu’on est dépossédé de notre territoire , commente Pascal Bérubé.

Cartographier les propriétés agricoles?

En pleine période de consultations nationales en vue de réformer la loi encadrant le territoire agricole, Québec est invité à rendre publiques les propriétaires de terres agricoles, qu’ils soient producteurs ou non. On le fait avec les claims miniers, j’aimerais que l’on puisse savoir qui est propriétaire du territoire qui nous entoure , propose le député de Matane–Matapédia.

Ouvrir en mode plein écran André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec Photo : Radio-Canada

La question de la propriété des terres, c'est vraiment quelque chose qui nous interpelle , reconnaît le ministre de l'Agriculture André Lamontagne, en entrevue avec Radio-Canada.

Ce dernier tenait à saluer l'intérêt et le suivi assuré par les élus sur l'enjeu.

Chaque fois qu'on a des terres démantelées ou qui sont amenées à des fonctions qui font en sorte qu'il n'y a presque pas d'habitation du territoire […], il faut que ça attire notre attention.

La propriété des terres agricoles constituera le cœur du dernier blitz de consultations attendues en novembre. Le premier volet de la démarche a recueilli plus de 1000 interventions et 22 mémoires, souligne le ministre.

Ces consultations doivent accoucher d’un projet de loi dont le dépôt est prévu en novembre 2024.

Avec les informations de Marie-Christine Rioux