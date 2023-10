La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a confirmé mardi l'ouverture d'une enquête sur le retrait de terrains de la ceinture de verdure du Grand Toronto par le gouvernement de l'Ontario. Selon Garry Clement, un ancien surintendant de la GRC, l'enquête pourrait mener à des accusations d'abus de confiance et de fraude.

Quelle a été votre réaction face à l’annonce de l'ouverture de l’enquête?

Lorsque j'ai vu que la Police provinciale de l’Ontario (PPO) avait transféré à la GRC les demandes d’enquête, je savais qu'il y aurait un certain délai parce que la GRC voudrait examiner les informations disponibles et décider si ça valait la peine de réaliser une enquête.

Il doit y avoir des motifs raisonnables et probables de soupçonner qu'une infraction pénale a été commise pour ouvrir une enquête.

Pourquoi pensez-vous que l’enquête a été jugée essentielle?

Une importante somme d’argent, soit 8,3 milliards de dollars, est au cœur du scandale. On dirait que certains politiciens ont été influencé par des promoteurs immobiliers, ce qui pourrait conduire à un abus de confiance. Les Canadiens et surtout les Ontariens veulent voir une enquête légitime pour déterminer si certains individus impliqués dans le scandale ont bénéficié du processus de retrait des terres. Et c'est ce que cette enquête devrait révéler.

L'ancienne vérificatrice générale de l'Ontario, Bonnie Lysyk, avait analysé que les propriétaires des terres retirées de la ceinture pourraient constater une augmentation de plus de 8,3 milliards $ de la valeur de leurs propriétés.

Combien de temps pourrait durer l'enquête?

Étant donné la taille et la complexité du dossier, il faut compter au moins 12 à 18 mois. Pour obtenir des documents, les enquêteurs devront se procurer des mandats de perquisition et des ordonnances de production. Ils devront interroger plusieurs personnes. Je m’attends à ce qu’il y ait des obstacles à franchir, car s'il y a des actes répréhensibles, personne ne voudra en parler. Mais, pour l’instant, personne ne devrait tirer de conclusions hâtives tant que l'enquête n'est pas terminée.

Qu’est-ce qui fera l’objet de l’enquête?

D’une part, ils vont examiner si les politiciens en position d'autorité, comme des ministres, par exemple, ont abusé de leur pouvoir. Si c’est le cas, c'est un abus de confiance. En ont-ils tiré profit? Ont-ils permis que des faveurs soient accordées? Ont-ils transmis des informations à l'avance pour que les territoires soient achetés à un prix inférieur? Tous ces éléments seront examinés.

Quelles sortes de conséquences l’enquête pourrait-elle entraîner?

Il pourrait y avoir des accusations d'abus de confiance ou même des incarcérations. Il pourrait aussi y avoir des accusations de fraude.

Le bureau du premier ministre Doug Ford assure que son gouvernement coopérera pleinement dans toute enquête. Qu’en pensez-vous?

Le premier ministre peut dire qu'il va adopter une approche collaborative. Mais tout le monde doit comprendre que l'enquête de la GRC sera indépendante. Les enquêteurs espèrent que tout le monde coopérera, mais je serais surpris que cela se produise. C'est une bonne chose que le premier ministre dise qu'il adoptera une approche collaborative, mais l'enquête sera indépendante et objective.

L'enquêtre pourrait de la GRC pourrait durer de 12 à 18 mois, selon Gary Clement.

Comment cette enquête se compare-t-elle aux anciennes enquêtes de la GRC ?

Nous avons vu l'enquête sur le sénateur Mike Duffy et l'affaire Airbus de 1995.

Au Canada, nous avons tendance à penser qu'il n'y a que des fonctionnaires qui ne feraient jamais rien de mal. Or, quel que soit le milieu dans lequel vous évoluez, il y a toujours des gens qui profitent de leur position. Y a-t-il donc un élément de corruption dans la société canadienne? Absolument. Nous l'avons vu avec l'affaire SNC-Lavalin.

L''ex-sénateur Mike Duffy faisait face à des accusations de la GRC, avant d'être acquitté en avril 2016.

Ces situations surviennent et lorsqu'elles franchissent la ligne d'activité criminelle, il faut avoir une enquête criminelle indépendante.

Est-ce que la GRC gère des enquêtes de politiciens différemment que d’autres?

Tout le monde se croit sur un piédestal dans certains postes. En réalité, ce n'est pas le cas. Il faut mener une enquête objective et indépendante et tout le monde est égal devant la loi, peu importe leur rôle dans la société.