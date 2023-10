L’évacuation de Gaza, une mission « quasi impossible », selon un ex-diplomate canadien

Il est pratiquement impossible de rapatrier les Canadiens bloqués dans la bande de Gaza, a affirmé à Radio-Canada un ancien représentant du Canada dans les Territoires palestiniens, tandis qu’Ottawa se prépare à évacuer ses ressortissants en Israël et en Cisjordanie.

La bande de Gaza est sous blocus israélien depuis la prise du pouvoir par le Hamas de cette petite enclave palestinienne en 2007. Avec environ 5500 personnes par kilomètre carré, Gaza est l'une des zones les plus densément peuplées du monde.

En temps normal, il y a un contrôle très strict sur tout ce qui entre ou qui sort de Gaza, que ce soit par voie maritime ou terrestre , a dit Douglas Scott Proudfoot, ancien représentant du Canada auprès de l’Autorité palestinienne, qui était basé à Ramallah entre 2016 et 2019. Donc, l’évacuation de civils de Gaza est extrêmement difficile et, de nos jours, c’est quasi impossible.

La bande de Gaza est hautement fortifiée, avec un mur de béton et une double clôture. Toute personne s'approchant à moins d'un kilomètre de cette barrière risque d’être abattue par l’armée israélienne qui patrouille aux frontières.

Il existe seulement deux points de passage, l’un avec l’Égypte, à Rafah, et l’autre avec Israël, à Beit Hanoun. Ils ne sont pas toujours ouverts. Par exemple, en 2020, les points de passage de Rafah et de Beit Hanoun n’ont été ouverts que 125 jours dans l'année, selon l’ ONU .

Selon Affaires mondiales Canada, il y a 4249 Canadiens qui sont enregistrés en Israël et 476 en Cisjordanie et à Gaza. De ce nombre, il y a environ 1000 Canadiens qui ont demandé de l'assistance consulaire, dont 750 en Israël, 180 en Cisjordanie et 70 à Gaza. Ces chiffres changent continuellement , a toutefois précisé une source d'Affaires mondiales Canada.

Pour les Canadiens qui se trouvent en Israël et qui souhaitent rentrer au Canada, le gouvernement prévoit de mener des opérations de rapatriement cette fin de semaine en déployant un avion des Forces armées canadiennes vers Tel-Aviv, qui les transporterait vers Athènes. À partir de là, des vols d’Air Canada seront organisés pour ramener les évacués vers Toronto ou Montréal.

Ouvrir en mode plein écran La façade du Bureau de représentation du Canada auprès de l'Autorité palestinienne à Ramallah. Photo : Facebook/Bureau de représentation du Canada auprès de l'Autorité palestinienne

Ottawa est par ailleurs en discussion avec la Jordanie pour faciliter les départs de ressortissants canadiens qui se trouvent en Cisjordanie et qui ne peuvent pas se rendre à Tel-Aviv .

Mais en ce qui concerne les Canadiens bloqués à Gaza, les options sont considérablement limitées et Affaires mondiales Canada a affirmé mercredi ne pas avoir de plans d’évacuation en place en ce moment pour ces Canadiens et leurs familles.

Il est assez facile de quitter Israël, il est beaucoup plus difficile de quitter la Cisjordanie et il est presque impossible de quitter Gaza.

Un responsable d’Affaires mondiales Canada a, par ailleurs, affirmé à des journalistes mercredi, lors d’un breffage technique, ne pas avoir d’accès physique avec les ressortissants canadiens dans la bande de Gaza en raison de l’absence de tout bureau consulaire canadien dans cette zone contrôlée par le Hamas. Mais ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de communications avec eux , a-t-il ajouté.

Pour les derniers développements, suivez notre couverture en direct.

Il a également affirmé qu’il y a des négociations en cours entre l’ ONU et différents autres pays de la région afin d’étudier les options possibles. Pour l’instant, la clôture a été complètement scellée par l’armée israélienne , ajoute-t-il.

Mercredi, la Maison-Blanche a affirmé travailler activement avec Israël et l’Égypte pour permettre à des civils de quitter Gaza, théâtre de raids aériens israéliens d’une rare intensité à la suite de l’offensive meurtrière du Hamas en Israël.

Les civils ne sont pas responsables de ce que le Hamas a fait , a dit John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, précisant qu'il n'était pas en mesure de faire une annonce précise ni de déterminer une route ou un corridor spécifique .

Selon M. Proudfoot, il s’agirait ici d’une solution possible pour le Canada. Il rappelle qu’en temps de crise, plusieurs pays collaborent ensemble pour faciliter les missions d’évacuation.

J’ai été moi-même impliqué dans ce genre de mission, mais je peux vous dire que celle-là représente un défi unique en son genre , dit-il.