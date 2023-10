Recherché par la SQ, Étienne Gourde se livre aux autorités

La Sûreté du Québec a indiqué mercredi qu’Étienne Gourde, recherché pour s’être livré en septembre à des voies de fait sur une femme, en plus de l’avoir menacée, s’est livré aux autorités en se rendant lui-même au poste de la Sûreté du Québec (SQ) à Rivière-du-Loup.

Considéré comme dangereux, l'homme de 27 ans faisait jusqu'à mercredi l'objet d'un avis de recherche émis le 5 octobre dernier.

Selon la SQ , l’incident pour lequel il était recherché s’était produit dans un contexte de violence conjugale.

L’homme avait déjà eu des démêlés avec la justice ontarienne.

En 2022, il avait notamment fait face à des accusations d'usage négligent d'armes, dont une arme à feu, ainsi que d'un dispositif prohibé et de munitions, mais aussi de possession non autorisée d'armes à feu et de substances, dont des méthamphétamines.