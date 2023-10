Des organisations du Nord de l’Ontario se partagent une somme d’un peu plus de 7 millions de dollars pour des projets de formations de la main-d'œuvre qui profiteront à 1700 personnes, particulièrement des Autochtones, dans les domaines minier et forestier, mais aussi dans les secteurs de la construction, de la santé et du tourisme.

Des domaines que le gouvernement juge critiques .

C’est le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, David Piccini, qui en a fait l’annonce mercredi matin.

Il était de passage au centre de formation de la section locale 759 de l’Association internationale des travailleurs de ponts, de fer structural et ornemental de Thunder Bay, qui reçoit 197 686 $.

Adam MacGillivray, un des gestionnaires de ce syndicat, affirme que ce financement permettra à son organisation de former une centaine de travailleurs et de chercheurs d’emploi.

Ouvrir en mode plein écran Philippe Fournier incarne un modèle de réussite. Il possède maintenant sa propre entreprise après avoir obtenu une formation au centre de formation de la section locale 759 de l'Association internationale des travailleurs de ponts, de fer structural et ornemental de Thunder Bay. Photo : Ontario au travail

Le programme d'un an sera gratuit pour les participants et contribuera à remédier à la grave pénurie de ferronniers et de soudeurs , a précisé M. Piccini lors de la conférence de presse.

M. MacGillivray ajoute que l’argent permettra d’éviter de longs déplacements, en créant un nouveau centre de formation à Thunder Bay.

En ce moment, nous envoyons nos membres, nos apprentis, à Sault-Sainte-Marie, à 7 heures de route , explique-t-il.

Quant à M. Piccini, il précise qu’il s’agit de la 3e ronde de financement provenant du volet Formation du Fonds pour le développement des compétences.

Nous savons que l’Ontario fait face à une pénurie historique de main-d'œuvre qualifiée alors que 300 000 emplois demeurent à pouvoir [...] dont 17 000 de ces emplois se retrouvent dans le Nord de l’Ontario.

Les participants à ces projets innovateurs auront accès à toute une panoplie de formations, que ce soit des formations sur le lieu de travail ou des stages rémunérés , précise M. Piccini.

Pendant les formations, les participants auront accès à du soutien sur mesure comme du mentorat, de l’appui des aînés, du soutien en santé mentale, en transport et en logement.

Les organismes qui ont bénéficié d’une enveloppe financière se sont manifestés et ont identifié des emplois à pourvoir au sein de leurs communautés , précise M. Piccini.

Les organisations qui se partagent les fonds : Anishinabek Employment & Training Services (Thunder Bay) : 891 516 $

Indigenous Tourism Ontario (Aundeck Omni Kaning, île Manitoulin) : 1 432 550 $

Sioux Lookout Friendship Accord (Sioux Lookout) : 2 290 410 $

Ksalsuti Wellness Resources (Kenora) : 961 000 $

Section locale 1687 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (Sudbury) : 715 429 $

Centre d'innovation NORCAT (Sudbury) : 376 341 $

Sault Community Information & Career Centre (Sault-Sainte-Marie) : 376 341 $

Section locale 759 de l’Association internationale des travailleurs de ponts, de fer structural et ornemental (Thunder Bay) : 197 686 $

Kevin Holland, député de Thunder Bay-Atikokan, encourage les organisations qui ont des idées innovatrices pour engager, former et garder des employés à déposer leur demande en vertu du volet Formation du Fonds pour le développement des compétences.

Les entreprises intéressées à déposer une demande pour la 4e ronde de financement de ce programme provincial ont jusqu’au 17 novembre 2023 pour le faire.