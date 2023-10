Louis Robitaille n’a pas peur de le dire. Le match de jeudi soir contre les Olympiques de Gatineau sera tout sauf normal. L’ancien entraîneur de la formation est en ville avec ses nouvelles couleurs des Eagles du Cap-Breton.

Vêtu de son nouvel équipement noir et jaune, il a dirigé son premier entraînement avec une autre équipe au Centre Slush Puppie, mercredi matin.

C'est sûr que ce n'est pas un match comme les autres pour moi, personnellement. En même temps, il ne faut pas que ça devienne une distraction pour l’équipe , affirme Robitaille. Pour moi, d’être ici, ça amène de la fébrilité et un cachet d’excitation. J’ai passé trois belles saisons ici.

Louis Robitaille pendant l'entraînement de son nouveau club. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Robitaille a quitté l’équipe en mai dernier, congédié par les Olympiques, dans ce qui avait d’abord été présenté comme une décision mutuelle par l’organisation.

Je ne pensais pas que de revenir ici me donnerait autant d’émotions. Tu sais, je suis parti sans vraiment dire au revoir. J’ai vu le logo ce matin. C’est tellement une place spéciale pour moi que j’ai aimé. J’avais hâte de revenir.

L’ancien entraîneur des Olympiques assure qu’il ne demandera pas à ses joueurs d’aller chercher une victoire plus que pour n’importe quel autre match. Il n’est pas dupe toutefois, tout le monde connaît la situation, selon lui.

L'entraîneur des Olympiques de Gatineau, Louis Robitaille, pendant un match contre les Mooseheads de Halifax.(Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Les joueurs savent que j'ai coaché ici. Mais, ce ne sera pas moi contre les Olympiques. Le match est spécial pour moi, mais on sera préparé normalement. D'un autre côté, il ne reste que trois gars que j’ai dirigé, alors ce n’est pas comme si c’était la même équipe non plus , ajoute Robitaille.

De l’autre côté de la patinoire, les Olympiques ne semblaient pas vouloir partir en guerre non plus. On joue contre les Eagles qu’on affronte deux fois par année. Oui, Louis est l’autre côté et l’impact est probablement plus grand pour lui, mais ici il n'y a pratiquement personne qui l’a côtoyé. C’est un match comme un autre et on va s’assurer d’être prêt , assure Benoit Desrosiers.

Ce message a trouvé écho dans son vestiaire. Je vois ça comme un match comme un autre. Je ne vois pas ça comme une distraction. Il faut jouer comme on a fait contre Baie-Comeau et les choses vont bien aller , renchérit Vincent Maisonneuve, un des derniers vétérans de l’équipe.

Une reconstruction compliquée par les décisions de Robitaille ?

Il n’est reste pas moins que l’ancien dirigeant des Olympiques fait face à de nombreuses critiques pour l’état dans lequel il a laissé la formation au moment de se séparer de l’organisation. Lors de son bilan de fin de saison, Louis Robitaille avait assuré aux journalistes que toutes ses transactions avaient été complétées. Il persiste et signe là-dessus.

Il y a des transactions qui sont faites durant la saison qui vont être annoncées au repêchage et on ne peut pas les annoncer en fin de saison. Il y a des mouvements de choix au repêchage. Vous regardez Québec ou Sherbrooke, il y a des joueurs qui bougent, ça fait partie du cycle junior, mais ce qui a trait aux échanges, pour moi était complété , maintient Robitaille qui souligne l’échange de Olivier Boutin à Moncton et les modifications de choix dans les échanges de Francesco Lapenna et Justin Bergeron notamment.

Louis Robitaille et Patrick Roy se sont fait l'accolade après la victoire des Remparts. (Photo d'archives) Photo : Dominic Charette / Olympiques de Gatineau

La perte d’un choix de premier tour dans la transaction pour Olivier Nadeau avec les Cataractes de Shawinigan a fait mal aux partisans de Gatineau. Encore là, Robitaille assure qu’il n’y est pour rien.

Je n’ai pas été dans les discussions de la Ligue. J’avais un contrat et je ne m’attendais pas à payer un choix. Je ne peux pas commenter ce qui est arrivé avec Nadeau, je n’étais plus là , ajoute-t-il tout en saluant le travail de ses successeurs.

Je pense que Maxime a fait un très bon travail pour récupérer des choix [en juin]. On a fait ce qu'on avait à faire l'an passé pour se donner une chance. Je suis sûr qu’ils vont redresser la barre. Je ne souhaite pas de malheur à l’organisation, au contraire , dit encore Robitaille, qui insiste pour dire qu’il est resté en bon terme avec plusieurs membres de l’organisation.

Le capitaine des Olympiques Olivier Nadeau n'a pas su faire la différence dans la série contre Québec. (Photo d'archives) Photo : Dominic Charette / Olympiques de Gatineau

Questionné à savoir s’il regrette certaines transactions, Louis Robitaille affirme qu’il s’est beaucoup questionné sur ses choix, sans identifier un échange qu’il n’aurait pas dû compléter.

Je suis un gars autocritique. Il y a des échanges que je ferais de nouveau demain matin, et il y en a d’autres que je ne referais pas. Tu ne peux pas frapper 100 % dans tes échanges. Des fois, tu y vas avec ton feeling. J’ai peut-être trop payé des fois, j’aurais peut-être dû attendre, mais si tu parles aux 18 directeurs généraux de la LHJMQ , il vont dire la même chose , analyse Robitaille.

Un hommage pour son retour?

Les Olympiques de Gatineau occupent actuellement le dernier rang de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) avec seulement une victoire en huit rencontres.

La grande question est maintenant de savoir si le club va souligner le retour de celui qui l’a dirigé pendant trois saisons. L’organisation a offert un petit cadeau à Antonin Verreault lors de son passage avec les Huskies de Rouyn-Noranda la semaine dernière.

Ils ont fait un très bon travail avec Verreault. On a toujours mis les joueurs de l’avant. Je ne m’attends à rien. Je suis juste content d’être ici, dans cet aréna. Les Eagles vont jouer contre les Olympiques , dit encore Robitaille qui affirme ne pas s’attendre à un hommage.

Robitaille a été derrière le banc des Olympiques pour 167 rencontres de saison régulière et 24 rencontres éliminatoires.