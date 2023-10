Phil Comeau reconnaît que les dernières semaines ont été très spéciales pour lui.

Le film a été vu dans presque tous les pays, dans tous les pays où il y a des festivals de films , remarque le cinéaste. C'est bon pour l'Acadie des maritimes et c'est bon aussi pour la diaspora acadienne.

Je suis super heureux de ce record du monde Guinness parce que ça fait rayonner l'Acadie à travers à travers le monde!

Dans le documentaire Belle-Île en Acadie , Phil Comeau suit un groupe d'Acadiens de Belle-Île-en-Mer en France, qui visite les trois provinces maritimes durant l'été du Congrès mondial acadien en 2019.

C'est un film qui parle d'exil et du sentiment d'appartenance , indique Phil Comeau. Je pense que ça rejoint beaucoup de gens dans le monde.

Le cinéaste acadien Phil Comeau a remporté un nouveau record Guinness grâce à son court métrage documentaire « Belle-Île en Acadie », qui a remporté 458 prix.

Après trois ans en tournée dans toutes sortes de festivals, Belle-Île en Acadie a remporté 458 prix.

C’est le plus gros nombre de prix gagnés par un documentaire , réitère Phil Comeau. Et je n’ai pas payé les frais de soumission pour la moitié des festivals.

Le documentaire a fait son bout de chemin et les gens l’ont apprécié. Après un an, il avait déjà amassé beaucoup de prix et ce sont les organisateurs de festivals qui le contactaient pour pouvoir le diffuser.

Il raconte qu'une fois que le film a reçu plus de 300 prix, les gens ont commencé a lui dire qu’il avait dépassé le record Guinness et qu’il devrait appliquer pour un certificat

« Belle-Île en Acadie » est un documentaire du cinéaste néo-écossais Phil Comeau.

L'an passé, je devais l'envoyer, mais les prix continuaient à rentrer donc j'ai attendu , confie le cinéaste acadien originaire de la Baie Sainte-Marie, mais qui vit à Moncton depuis plusieurs années.

Il a attendu jusqu’à l’été 2023, puis il a fait le saut.

Ça a demandé beaucoup, beaucoup de travail , admet-il. Il a fallu au-dessus de 800 pages qui comprenaient toutes les correspondances avec les festivals [...], mais aussi les 458 certificats de prix de ces festivals.

Finalement tous ces efforts ont porté des fruits. Il a maintenant le certificat puis son nom et celui de son documentaire se retrouve sur le site web et bientôt cet exploit sera imprimé dans le livre annuel des records Guinness.

C'est bon pour l'Acadie, c'est bon pour le cinéma acadien, c'est bon pour nous faire connaître et faire connaître notre monde.

Il ne sait pas combien de temps son record tiendra, mais même s’il était détrôné l’an prochain, Phil Comeau est bien fière de ce qu’il a accompli.

Je parle de l'Acadie, c'est ça qui est génial , dit-il. Je suis content que ce ne soit pas un film d'horreur. J’ai fait un film sur la culture acadienne avec le mot Acadie dans le titre en plus, ce qui fait comme deux cadeaux.