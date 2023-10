Biodiversité : la Nouvelle-Écosse va protéger plus de terres et d’espaces marins

Le gouvernement fédéral et la Nouvelle-Écosse ont signé mardi l’Accord sur la Nature. Il permet de mener des actions pour protéger et conserver la biodiversité dans la province.

La Nouvelle-Écosse est la seconde province canadienne à signer cet Accord sur la Nature avec le gouvernement fédéral. En décembre 2022, le Yukon avait conclu un partenariat similaire.

Ce texte, approuvé mardi par les deux gouvernements, établit une collaboration entre les peuples autochtones, l’ensemble des gouvernements et l’industrie pour protéger et conserver les habitats et les espèces menacées.

82 500 nouveaux hectares seront ajoutés aux 13 % du territoire provincial déjà protégés. D’ici 2030, c’est 20 % de la Nouvelle-Écosse qui doit être sous ce statut. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement fédéral injecte plus de 28 millions de dollars.

La province a lancé une consultation en ligne afin de décider avec l'aide de la population la meilleure manière d'agir pour protéger ses terres. Elle espère annoncer sa stratégie d'ici à la fin de l'année 2023.

Suite à la publication de cette stratégie, le gouvernement prévoit de déterminer quelles terres seront concernées. L'accord avec le gouvernement fédéral leur permettra d'acquérir plus de terres privées.

C’est une bonne nouvelle , indique Lena Metlege Diab, députée fédérale pour Halifax Ouest qui a fait l’annonce mardi.

20 %, c’est un bon objectif , ajoute Bonnie Sutherland, la directrice-exécutive de Nova Scotia Nature Trust, une association non-gouvernementale qui achète ou préserve des terres privées en Nouvelle-Écosse. Les terres les plus importantes sur le plan écologique sont aussi celles qui ont le plus de valeur économique, et une bonne partie d’entre elles sont privées.

Les associations en attente

Aujourd’hui les terres provinciales préservées sont les parcs provinciaux, fédéraux ou encore les aires de nature sauvage. L’objectif de 20 % concerne à la fois des terres privées et publiques , poursuit Bonnie Sutherland qui souligne aussi que près de 65 % des terres de la province sont détenues par des propriétaires privés.

Nous attendons la stratégie de la province pour savoir comment ils vont protéger ces 20 % de terres. Ça ne sert à rien d’avoir des îlots de nature, entourés par des activités ou des coupes à blanc et qu’il n’y a aucun lien entre ces espaces. Une des options serait de créer des couloirs de biodiversité connectés.

La 6ème extinction de masse est en cours

Et la situation est chaque jour plus urgente. En Nouvelle-Écosse, 63 espèces sont menacées, dont 17 sont dites vulnérables.

Selon l'association Snap, la Société pour la nature et les parcs du Canada, le nombre d'espèces menacées est passé de 17 en 1978 à 841 en 2021. Les experts s'accordent à dire que la 6ème extinction de masse est en cours.

Les données montrent que la faune a diminué de 70 % depuis 50 ans. Si nous voulons protéger le plus d’espèces avant qu’elles disparaissent, les aires protégées jouent un rôle important expliquait Sandra Schwartz, la directrice générale de la Snap Canada dans un article de Radio-Canada publié en décembre.

Le gouvernement du Canada s’est engagé à protéger 30 % de son territoire d’ici 2030. Une nécessité pour les associations et les scientifiques qui rappellent l’importance du pays sur ce sujet car il est l’un des plus vastes du monde.